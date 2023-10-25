Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào 8 ngày tới (26/10 - 2/10), 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 19:22

Xin được chúc mừng 3 con giáp gặt hái nhiều may mắn vào 8 ngày tới, thành công nắm chắc trong tay, bên cạnh đó tình duyên cũng nở thắm.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp may mắn vào 8 ngày tới nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Có lẽ Trời ban cho bạn thời điểm vàng son này để thể hiện bản thân, phát huy năng lực tiềm ẩn, nhất là khả năng xử lý vấn đề. Đặc biệt với những người nắm chức quyền, là một nhà lãnh đạo thì lại càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, bao nhiêu khó khăn tưởng như hết cách cứu chữa thì đến nay đã tìm được cách giải quyết tuyệt vời hơn cả. 

Với người làm ăn kinh doanh xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, tiềm năng, chủ chốt tiêu thụ nguồn hàng cũng như mang lại lợi nhuận cho bạn. Tình cảm vợ chồng lại càng thuận lợi, ấm êm khi mọi khúc mắc được giải tỏa, hạnh phúc như ý. Các cặp đôi yêu lâu năm tiến đến giai đoạn chín muồi để bàn tính đến chuyện kết duyên trăm năm. Thật may mắn thì cả hai bên gia đình đều đang vun vén cho bạn.

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào 8 ngày tới (26/10 - 2/10), 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 8 ngày tới, cát tinh trợ vận mà tuổi Ngọ có khát khao tiến lên phía trước, đi tìm những khát vọng bản thân đã lãng quên trong công việc. Nguồn cảm hứng sáng tạo trỗi dậy mạnh mẽ, sục sôi trong bạn khiến bạn muốn thử sức mình trong lĩnh vực mới. Có lẽ bởi chính tinh thần cầu tiến này mà những người làm công ăn lương gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, khả năng tiềm ẩn bấy lâu được phô bày ra đưa bạn đến những nguồn thu nhập mới. 

Tình hình tài chính dư dả khi mọi kế hoạch đề ra trước đó đã được bắt tay hoạt động và cho về kết quả tích cực. Lúc này bạn lại càng phải tỉnh táo hơn khi chi tiêu tiền bạc, chỉ cần sơ sểnh sẽ đội nón ra đi. Các mối quan hệ tuần mới có dấu hiệu khởi sắc, có những mối quan hệ bỏ lỡ từ lâu cũng bất chợt xuất hiện lại đem đến cho bạn niềm vui bất ngờ. 

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào 8 ngày tới (26/10 - 2/10), 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Vào 8 ngày tới đem đến thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Dậu. Người tuổi này chăm chỉ bứt phá nên thể hiện được sức mạnh và vị thế trong công việc. Có vẻ cấp trên đã rất hài lòng và muốn đề bạt bạn đến một vị trí khác. Cung Dịch Mã đến sớm nên tuổi Dậu sẽ phải đối mặt không ít trắc trở nhưng bù lại mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, cuối tuần hãy dành thời gian nghỉ ngơi. 

Chuyện tình cảm khá may mắn, người độc thân tìm được người thích hợp bấy lâu mong ước, hãy trân trọng đối phương vì người ấy sẽ yêu thương, quan tâm và sát cánh cùng bạn. Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên. 

Chúc mừng 3 con giáp ĐẠI THẮNG vào 8 ngày tới (26/10 - 2/10), 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, cung hỷ phát tài, lộc lá đầy tay, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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