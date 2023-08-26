Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, làm nên nghiệp lớn trong tháng 9/2023: Hậu vận xán lạn vô cùng, phúc lộc sâu dày, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong tháng 9/2023 kiếm về bạc tỷ, bất ngờ đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Mùi

Trong tháng 9 này tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, thịnh vượng. Tin vui liên tiếp ập đến. Vận tài chính của bản mệnh sẽ có chút thành công nho nhỏ, có lợi cho việc kiếm tiền.

Bản thân tuổi Mùi là người sống có kỷ luật, biết tiết kiệm và sử dụng đồng tiền trong tay mình. Tính cách trong nhu có cương lại biết cách khen ngợi người khác nên dễ được lòng đồng nghiệp, cấp trên, người thân. Bạn có thể được cấp trên giao phó trọng trách lớn trong thời gian này. Vận tài lộc đang trên đà thành công vì vậy hãy nắm lấy cơ hội này.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, làm nên nghiệp lớn trong tháng 9/2023: Hậu vận xán lạn vô cùng, phúc lộc sâu dày, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần luôn chú trọng đến chất lượng hoàn thành của công việc. Con giáp này cũng là người rất khao khát thành công. Không phải Dần yêu tiền mà là con giáp này thích dùng việc kiếm được bao nhiêu tiền làm thước đo thành công của mình.

Người tuổi Dần trong tháng 9 này tài lộc dư dả, phất lên phát tài, đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Dần có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này được khuyên nên tiêu xài hợp lý, tích góp một khoản tiền vốn để chuẩn bị cho những phi vụ làm ăn sau này.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, làm nên nghiệp lớn trong tháng 9/2023: Hậu vận xán lạn vô cùng, phúc lộc sâu dày, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận may của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới trong tháng 9. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, làm nên nghiệp lớn trong tháng 9/2023: Hậu vận xán lạn vô cùng, phúc lộc sâu dày, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý Nhân soi đường cho 3 con giáp vào đúng 20 giờ ngày 23/8: Hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui, vùng vẫy trong biển tiền

Quý Nhân soi đường cho 3 con giáp vào đúng 20 giờ ngày 23/8: Hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui, vùng vẫy trong biển tiền

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình tiền đỏ rực, công danh bay cao, của cải vượng phát vào đúng 20 giờ ngày 23/8.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/8 tu vi ngay 27/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành