Dịch Mã động tinh xuất hiện, người tuổi Mão cần có sự chủ động và năng nổ hơn vào đầu tuần. Rất nhiều cơ hội đang đến, may mắn sẽ tới với người biết tranh thủ. Trong bất kể nhiệm vụ nào, hãy cho thấy bạn luôn trong tâm thế sẵn sàng và chấp nhận mọi thách thức.

Bên cạnh đó, có người có thể sẽ phải xuất hành xa do tính chất của công việc, song bản mệnh càng đi xa thì càng có lợi, có nhiều khả năng để thăng tiến hoặc tìm được môi trường thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn. Con giáp này bỏ nhiều công sức thì thu về nhiều thành quả xứng đáng thôi.

Sự chủ động cũng sẽ mang tới vận may cho Mão ở phương diện tình cảm. Bạn nên bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu một cách thẳng thắn và rõ ràng. Mâu thuẫn dễ dàng xảy ra nếu bạn quyết định chọn giải pháp im lặng và quyết định một mình.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động. Con giáp này sẽ có cơ hội kiếm tiền nhưng chủ yếu xuất hiện vào những ngày đầu tuần, càng về cuối tuần tài khí càng có dấu hiệu chứng lại. May mắn là ở thời điểm hiện tại tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực của bạn nữa.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết vào đầu tuần những người tuổi Tuất dễ dàng phát tài. Những người tuổi Tuất được sao Chính Tài và Thiên Tài đua nhau chiếu mệnh. Đặc biệt, những người tuổi Tuất trong thời gian tới càng ngày càng trở nên phú quý, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này dù có gặp mọi khó khăn, gian khổ cũng sẽ dễ vượt qua.

Người tuổi Tuất vô cùng thông minh lại rất tình cảm hay giúp đỡ người khác nên đi đâu cũng có người giúp đỡ. Những người này, cuộc sống viên mãn hạnh phúc hơn người. Đặc biệt, với những người làm công việc kinh doanh thì càng dễ dàng kiếm được những hợp đồng lớn kiếm được nhiều tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ cực. Hơn cả, Tỵ có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ vượt qua số phận, vươn lên làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Tử vi đầu tuần cho biết, vận trình của người tuổi Tỵ diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực. Bao nhiêu khó khăn, đen đủi từ trước đều tan biến không còn mà trả lại cho Tỵ vô vàn may mắn, tài lộc.

Không cần phải đợi lâu, sự nghiệp của Tỵ sẽ bắt đầu có những bước chuyển biến rõ rệt, mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp mang cho bạn niềm hứng khởi để tạo ra càng nhiều giá trị và sự sáng tạo trong công việc. Đó không phải là phước lộc trời ban mà chính là những thành quả mà con giáp này xứng đáng nhận được.

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