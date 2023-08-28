Chúc mừng 3 con giáp đạt nhiều bước tiến mới trong ngày 28/8: Hưởng trọn phúc khí trời ban, phất lên GIÀU SỤ, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 28/8 làm ăn tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước.

Tuổi Tuất

Trong ngày 28/8 được quý nhân phù trợ nên có thể nói đây là con giáp tài lộc vượng nhất. Chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào. Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Chúc mừng 3 con giáp đạt nhiều bước tiến mới trong ngày 28/8: Hưởng trọn phúc khí trời ban, phất lên GIÀU SỤ, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh đã có lộc về đường quan lộ, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ trong ngày 28/8. Với tố chất thông minh sẵn có, năng lực hơn người, lại thêm tinh thần hiếu học, nhìn chung đường công danh tài lộc của con giáp này tương đối sáng.

Không những vậy, bất luận sóng gió có lớn đến đâu cũng khó có thể đánh bại được con giáp này. Nếu như làm người đứng đầu một công ty, những người sinh năm Tý nhất định sẽ mở rộng được sự nghiệp, thành tích sẽ mỗi ngày một lớn trong thời điểm này.

Chúc mừng 3 con giáp đạt nhiều bước tiến mới trong ngày 28/8: Hưởng trọn phúc khí trời ban, phất lên GIÀU SỤ, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi phương Đông nói rằng ngày 28/8 của người tuổi Sửu tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Sửu thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Do đó, bạn đừng đứng núi nọ trông núi kia mà phải tập trung để làm tốt công việc mà mình đang theo đuổi, bạn sẽ nếm được trái ngon ngọt từ những nỗ lực của mình.  

Trong ngày 28/8, người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất trong thời gian này hơn người làm ăn lớn. 

Chúc mừng 3 con giáp đạt nhiều bước tiến mới trong ngày 28/8: Hưởng trọn phúc khí trời ban, phất lên GIÀU SỤ, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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