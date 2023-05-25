Chuẩn bị kết thúc tháng 5/2023 xui xẻo: 3 con giáp may mắn ‘tụ tài’, tiền đổ về không thoát ra được, rũ bùn đứng dậy đổi trời trong tháng 6

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ độc thân cần phải hiểu rằng sự kỹ tính sẽ khiến bạn để mất đi nhiều cơ may hạnh phúc. Bạn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với nửa kia tương lai của mình và không muốn thỏa hiệp với bất kì điều gì. Với những người đã có đôi có cặp, tình cảm giữa bạn và người ấy xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng được tích tụ ngày qua ngày sẽ trở thành ngòi nổ khiến hai người tổn thương lẫn nhau.

Thiên Tài chiếu mệnh, may mắn là con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Đặc biệt, nếu bạn chăm chỉ dành thời gian làm thêm thì nay là lúc bạn hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi có thể gặt hái được kha khá thành quả trên con đường thăng tiến. Con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà kiêu ngạo quá mức. Vận tài có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, cho thấy sự vất vả của bản mệnh đã được trả giá xứng đáng. Con giáp này hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để tìm một chỗ đứng cao hơn cho mình. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi, bản mệnh nên tranh thủ vươn tới những mục tiêu cao hơn.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, con giáp này đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh. Tuổi Mùi cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình. Vận trình tình cảm có khởi sắc tuy nhiên vẫn có mâu thuẫn tiếp tục nổ ra. Có lẽ bản mệnh và nửa kia vẫn chưa thực sự hóa giải được những bất đồng trong quan điểm. Hai người đều cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, khiến ai cũng phải khâm phục và tin tưởng. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều.

Tuy nhiên, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm