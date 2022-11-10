Chúa Mẫu ban lộc: 2 tuổi này sớm trúng số đổi đời, sở hữu tiền tỷ trong tay trong tháng 11 Âm lịch

Tử vi trong tháng 11 âm lịch có những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho tuổi Mão. Trong tháng 11 âm lịch, đặc biệt là sau rằm thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của tuổi Mão sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Tuổi Thân

Thân có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này cộng thêm có quý nhân giúp đỡ nên Thân dễ dàng vượt qua được. Nhờ vậy mà từ sau rằm tháng 11 âm lịch con giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Thân có nhiều cơ hội phất lên trong cuối năm nay, có thể là được bổ nhiệm vào một chức vụ mới. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn. Người tuổi Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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