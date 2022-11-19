Chưa hết đen đủi, vận hạn xui xẻo vào những tháng cuối năm 2022 là 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 14:40

Thời gian cuối năm 2022, ba con giáp dễ gặp vận hạn đen đủi, khó thay đổi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp xui xẻo trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người. 

Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi hơn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong 2 tháng cuối năm này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm 2022, tuổi Thân nên thật sự thận trọng trong chuyện tình cảm. Nếu như giữa hai người đang có mâu thuẫn thì đừng có chuyện bé xé to kẻo dễ dẫn tới đổ vỡ không đáng có.

Chưa hết đen đủi, vận hạn xui xẻo vào những tháng cuối năm 2022 là 3 con giáp nào? - Ảnh 1

 

Chưa hết đen đủi, vận hạn xui xẻo vào những tháng cuối năm 2022 là 3 con giáp nào? - Ảnh 2

Về mặt công việc nửa cuối năm của tuổi Thân diễn ra không được như ý muốn, do có tiểu nhân quấy phá hãm hại nên công việc của những chú khỉ sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc của con giáp này có đôi chút bớt vất vả nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại.

Chưa hết đen đủi, vận hạn xui xẻo vào những tháng cuối năm 2022 là 3 con giáp nào? - Ảnh 3
Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Thân tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Thân vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Tuất

Trước khi bước vào tháng 11, 12 âm lịch, những người tuổi Tuất đã không có nhiều may mắn, thuận lợi rồi. Vào đến đúng tháng cuối năm thì sự đen đủi ấy còn đeo bám khủng khiếp hơn. Trong tháng này, những người tuổi Tuất thường gặp phải kẻ xấu có dã tâm, lập mưu tính kế hãm hại trong công việc.

Cũng chính vì điều này mà sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng này không được tốt bởi lo lắng, buồn thương, đau ốm vì những thất bại của mình.

Để vượt qua được những thử thách khó khăn trong tháng cô hồn, người tuổi Tuất hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần bền bỉ và kiên cường. Hãy dùng hết sức mình để biểu hiện tốt hơn trong công việc, không đầu hàng chịu thua.

Tháng này, những người tuổi Tuất nên tạm dừng việc đầu tư để tránh thất thoát bởi mọi tài vận đều đi nhanh hơn là đến. Ngoài ra cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên đến gặp bác sĩ để kiểm tra bệnh tình của mình. Qua tháng 12 mọi việc sẽ khởi sắc và may mắn sẽ lại đến với tuổi Tuất thôi.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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