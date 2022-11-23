Chú ý: Tháng 11 âm lịch nghênh đón Thần Tài, tháng 12 rộng cửa đón quý nhân, giàu có bất ngờ, kinh doanh trúng đậm, hứng quả trời cho

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 20:17

Trong tháng 11 và 12 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái nhiều tài lộc, giàu có bất ngờ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 11 và 12 âm lịch tới đây. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị.

Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Chú ý: Tháng 11 âm lịch nghênh đón Thần Tài, tháng 12 rộng cửa đón quý nhân, giàu có bất ngờ, kinh doanh trúng đậm, hứng quả trời cho - Ảnh 1
Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 11 và 12 âm lịch tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tháng 11 và 12 âm lịch, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tào lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hản bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách háng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lại.

Chú ý: Tháng 11 âm lịch nghênh đón Thần Tài, tháng 12 rộng cửa đón quý nhân, giàu có bất ngờ, kinh doanh trúng đậm, hứng quả trời cho - Ảnh 2
Trong tháng 11 và 12 âm lịch, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong tháng 11 và 12 âm lịch. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lại. Thời gian này, Thiên thời mang đến nhiều may mắn, cát lành cho con giáp này.

Chú ý: Tháng 11 âm lịch nghênh đón Thần Tài, tháng 12 rộng cửa đón quý nhân, giàu có bất ngờ, kinh doanh trúng đậm, hứng quả trời cho - Ảnh 3
Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong tháng 11 và 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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