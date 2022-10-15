Chú ý khung từ 16 - 19h hôm nay (20/9 âm lịch), 3 con giáp hứng lộc trời đổ xuống đầu, quơ tay trái ôm tiền, quơ tay phải ôm vàng,

Xem tử vi cho thấy, từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch, những con giáp may mắn nhất này có sự nghiệp thành công , tiền bạc đầy túi, tình cảm thuận hòa.

Tuổi Tý Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch sẽ mở ra thời kỳ khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh nhận được sự phù trợ của Chính Ấn và Thiên Ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, Thương Quan và Thiên Quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân.

Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch sẽ mở ra thời kỳ khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch, người tuổi Dậu theo đuổi con đường sự nghiệp có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn nên nhân cơ hội này để nhận những công việc khó, giúp khẳng định giá trị của bản thân. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công lớn đến đâu, bạn cũng nhớ giữ thái độ khiêm tốn, chớ khoe khoang khiến kẻ tiểu nhân cảm thấy ghen tị nhé. Nếu theo đuổi con đường làm ăn, kinh doanh, bản mênh có thể tìm được khá nhiều cơ hội để mở rộng quy mô của mình. Tất nhiên, đôi khi vẫn có những vấn đề xảy ra, nhưng bạn biết cách biến thách thức thành cơ hội, khiến mọi người hợp tác với bạn phải nể phục. Tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hai người có nhiều điểm chung nên có thể tâm sự, trò chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán.

Khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch, người tuổi Dậu theo đuổi con đường sự nghiệp có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân là con giáp may mắn nhất trong khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch, chính vì vậy mà nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có sự phát triển tích cực. Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ. Vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Đây sẽ là thời điểm bạn nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt. Chuyện tình cảm là điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi Thân từ thời gian này. Người tuổi Thân là con giáp may mắn nhất trong khung từ 16 - 19h ngày 20/9 âm lịch, chính vì vậy mà nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có sự phát triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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