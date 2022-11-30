CHÚ Ý: Cận kề Rằm tháng 11, top 3 con giáp chớp được cơ hội làm giàu, một bước lên hàng đại gia, sự nghiệp - tiền bạc - tình duyên vượng phát

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 18:09

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 11 này, 3 con giáp may mắn thu gom không ít bạc vàng, kể từ đây sự nghiệp vượng phát, duyên tiền định viên mãn.

Tuổi Tuất

Tuất có tính cách kiên định, chăm chỉ và luôn hứng thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Con giáp này hầu hết là những người can đảm chấp nhận liều lĩnh, dám nghĩ dám làm và luôn biết bản thân mình cần gì.

Tử vi nói rằng, con giáp tuổi Tuất có thể bước chân lên một tầm cao mới trong thời gian cận kề Rằm tháng 11. Những nỗ lực, cố gắng của Tuất sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Thời gian này, Tuất có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Tuất sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

CHÚ Ý: Cận kề Rằm tháng 11, top 3 con giáp chớp được cơ hội làm giàu, một bước lên hàng đại gia, sự nghiệp - tiền bạc - tình duyên vượng phát - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, con giáp tuổi Tuất có thể bước chân lên một tầm cao mới trong thời gian cận kề Rằm tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có rất nhiều ưu điểm giúp họ thành công trong sự nghiệp, nhưng đôi khi chính con giáp này lại không phát hiện ra điều này. Mùi hiền lành, tốt bụng, luôn coi trọng tình bạn, sống trung thực và ngay thẳng. Bởi vậy, Mùi được chào đón ở nhiều nơi và kết giao cho mình được những mối quan hệ tốt đẹp.

 

Bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 11, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

CHÚ Ý: Cận kề Rằm tháng 11, top 3 con giáp chớp được cơ hội làm giàu, một bước lên hàng đại gia, sự nghiệp - tiền bạc - tình duyên vượng phát - Ảnh 2
Bước sang thời gian cận kề Rằm tháng 11, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban nên cận kề Rằm tháng 11, vận thế của tuổi Hợi có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Hợi sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Hợi được Thần Tài soi chiếu nên nhiều người tuổi Hợi sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

CHÚ Ý: Cận kề Rằm tháng 11, top 3 con giáp chớp được cơ hội làm giàu, một bước lên hàng đại gia, sự nghiệp - tiền bạc - tình duyên vượng phát - Ảnh 3
Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban nên cận kề Rằm tháng 11, vận thế của tuổi Hợi có sự bùng nổ mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 11 âm lịch tử vi rằm tháng 11 tử vi đầu tháng 11 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông