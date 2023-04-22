CHÚ Ý: Các con giáp sau chuẩn bị mua két sắt đựng tiền vào đúng 16h ngày mai 23/04, THẦN TÀI BAN LỘC, GIANG TAY HỨNG LẤY, trăm cây vàng ngàn thỏi bạc đang chờ đợi

Tam Hợp cục trợ mệnh giúp Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những bạn làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2.

Thiên Tài dự báo đường tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả hơn nhưng bù lại sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay. Bạn có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ được biết đến với tính cách cởi mở, dễ gần. Đa phần họ đều là người nghiêm túc, có chí tiến thủ trong công việc. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý tài chính nên cuộc sống về sau của họ khá nhàn nhã, có của ăn của để.

Tài vận của người tuổi Tỵ trong vòng vài tháng gần đây không được tốt. Dù đã nỗ lực nhưng họ không gặp may, công việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Con giáp này có thể rũ bỏ vận xui, tài vận cũng tăng lên thấy rõ.

Trong thời điểm này, sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công.

Người làm ăn buôn bán được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, tiền chảy ào ào về túi. Người cầu xin nhân duyên, con cái cũng được thỏa nguyện, cuộc sống từ đó hạnh phúc viên mãn hơn.

Tuổi Mùi

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‏Vận trình của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Ban đầu, họ có thể đương đầu với một số quyết định rất khó khăn, buộc phải chấp nhận hi sinh, gồng mình gánh chịu. Nhưng sau đó, con giáp này lại bắt đầu đón đợi cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.

‏Dù vậy, mức độ may mắn với mỗi một cá nhân lại khác nhau, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị trước đó của họ. Nhưng dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.‏

Bản mệnh thường tương đối ít nói nhưng họ sẽ không để mình nhạt hòa, khiến người khác phớt lờ, bỏ qua. Họ có tính cách chín chắn, ổn định, làm việc gì cũng thận trọng và đáng tin cậy. Vì vậy, mọi người luôn yêu quý, đánh giá cao năng lực của họ. ‏

‏Có sự tương trợ từ những người xung quanh, người tuổi Mùi dễ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng cao. Điều quan trọng là giữ tầm nhìn rộng mở, từ đó đưa ra các quyết định chính xác, dẫn đường tới thành công. Khi đạt được tiến bộ đều đặn, họ sẽ gặt hái được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai, cuộc sống sung túc và viên mãn trông thấy.

‏Bài viết chỉ mang tính tham khảo.