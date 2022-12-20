Chú ý 4 đặc điểm trên gương mặt hứa hẹn tương lai giàu sang, tài vận thịnh vượng, hạnh phúc đông đầy

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 05:27

Theo nhân tướng học, những người sở hữu những nét tướng này, cuộc sống của bạn hứa hẹn sẽ dư dả sung túc, giàu lên một cách nhanh chóng.

1. Trán rộng, cằm đầy đặn

Theo nhân tướng học, người sở hữu trán rộng thường suy nghĩ rất chín chắn. Họ làm việc gì cũng cầu toàn, luôn muốn hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Ngưởi sở hữu nét tướng này cũng là người dễ gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Cũng nhờ vậy mà đường công danh thuận lợi hơn nhiều, khó khăn đều có người đưa tay cứu giúp.

Cằm tượng trưng cho nơi cất giữ của cải. Theo nhân tướng học, cằm đầy đặn chính là điều dự báo một tương lai sung túc. Phụ nữ có cằm đầy đặn chính là tướng vượng phu, hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà nhiều người mơ ước. Họ sở hữu tính cách cởi mở, đôn hậu, dịu dàng và là người đem lại may mắn cho chồng, có thể giúp chồng làm nên sự nghiệp.

Chú ý 4 đặc điểm trên gương mặt hứa hẹn tương lai giàu sang, tài vận thịnh vượng, hạnh phúc đông đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Dái tai dày và mặt vuông chữ điền

Căn cứ vào nhân tướng học, người có khuôn mặt vuông vức thường đáng tin, rất có khí thế khi đối diện với người khác. Nếu còn có thêm dái tai dày thì người đó rất chóng giàu. Người có dái tai dày thì tài vận cực vượng, dễ xuất hiện tình huống giàu lên cực nhanh sau một thời gian ngắn.

Chú ý 4 đặc điểm trên gương mặt hứa hẹn tương lai giàu sang, tài vận thịnh vượng, hạnh phúc đông đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Miệng rộng, khóe miệng hướng lên

Trong nhân tướng học, miệng là một trong những bộ phận quan trọng, tiết lộ phúc lộc, tài vận của một con người. Theo đó, người sở hữu miệng rộng thường rất hào phóng, bao dung, họ làm việc gì cũng rộng rãi. Những người này luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác, chính bởi vậy mà dễ được mọi người quý mến, sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Người sở hữu người miệng rộng mà khóe miệng hướng lên thường dễ gần, thân thiện, nhân duyên tốt, tài vận dễ phất lên một cách nhanh chóng. Họ luôn sống với tinh thần lạc quan, có gặp phải khó khăn cũng không nản chí mà luôn lấy đó làm động lực để cố gắng phát triển.

Những người khóe miệng hướng lên trên, miệng tròn, môi dày, nhỏ và vuông, sắc môi đỏ tươi, răng như hạt lựu, khi cười giống hoa sen nở thường là người thông minh, nhân hậu, sống có tình có nghĩa. Phụ nữ có khóe miệng hướng lên trên dễ lấy được chồng phú quý. Nhìn chung, họ là người dễ được quý nhân phù trợ, nhờ vậy mà phất lên nhanh chóng.

Chú ý 4 đặc điểm trên gương mặt hứa hẹn tương lai giàu sang, tài vận thịnh vượng, hạnh phúc đông đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Mũi to, đầy đặn

Trong nhân tướng học, mũi là cung Tài Bạch. Đây là một trong những bộ phận có thể nhìn vào để đoán biết về tài vận của một người. Mũi tượng trưng cho tài vận và trí lực của một người. Theo đó, sống mũi cao, mũi to, đầy đặn chính là tướng phú quý giàu sang, dễ đổi đời một cách nhanh chóng.

Phụ nữ sở hữu nét tướng này không chỉ có thế làm giàu cho bản thân mà còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp. Với đàn ông, mũi cao và thẳng, chóp mũi càng đầy đặn thì tài vận càng tốt. Họ là những người gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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