Chú ý 3 tháng cuối năm 2022 (tháng 10, 11, 12): Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp đứng vững trên núi vàng, tiền tài ngập két, may mắn trăm bề, phú quý tứ phương hội tụ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 20:12

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất trong 3 tháng cuối năm 2022 này không?

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, hơn nữa cung mệnh của họ luôn được Thần Tài phù trợ. Tài vận của của con giáp tuổi Tỵ rất tốt, đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm 2022 khi bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Trong khi đó, những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào. Vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong tháng này cũng rất tốt.

Chú ý 3 tháng cuối năm 2022 (tháng 10, 11, 12): Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp đứng vững trên núi vàng, tiền tài ngập két, may mắn trăm bề, phú quý tứ phương hội tụ - Ảnh 1
Tài vận của của con giáp tuổi Tỵ rất tốt, đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm 2022 khi bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình tăng vọt trong 3 tháng cuối năm 2022, bạn không chỉ được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và được coi trọng mà còn có cơ hội để thăng quan tiến chức. Sự nỗ lực và chăm chỉ trước đây của bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vào thời điểm này. 

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Mùi cũng không tệ, bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, cuộc sống của Mùi sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc. Chuyện tình cảm của Mùi cũng rất tốt trong thời điểm này, cơ hội tỏ tình thành công của bạn là rất cao, giúp bạn thoát khỏi “lời nguyền FA” đeo bám bao lâu nay. Các cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn lại có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên một nửa của mình. 

Chú ý 3 tháng cuối năm 2022 (tháng 10, 11, 12): Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp đứng vững trên núi vàng, tiền tài ngập két, may mắn trăm bề, phú quý tứ phương hội tụ - Ảnh 2
Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình tăng vọt trong 3 tháng cuối năm 2022, bạn không chỉ được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và được coi trọng mà còn có cơ hội để thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 tháng cuối năm Nhâm Dần 2022, vận may ập đến dồn dập nên tuổi Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. 

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Dậu cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì bạn đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Chú ý 3 tháng cuối năm 2022 (tháng 10, 11, 12): Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp đứng vững trên núi vàng, tiền tài ngập két, may mắn trăm bề, phú quý tứ phương hội tụ - Ảnh 3
Trong 3 tháng cuối năm Nhâm Dần 2022, vận may ập đến dồn dập nên tuổi Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất minh họa!

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