Chú ý 3 ngày cuối tuần này (25, 26 và 27/11), 3 con giáp nổ tài lộc, Thần Tài báo mộng trúng số, may mắn nhân ba, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 04:49

Theo tử vi phương Đông có 3 con giáp may mắn vượng phát, công danh thăng tiến, tình duyên hạnh phúc trong vòng 3 ngày cuối tuần này.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên trong 3 ngày cuối tuần này, không những vậy lại được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn. Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt, con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc sẽ được thưởng một khoản tiền nóng. Khoảng thời gian này bạn được học hỏi, mở mang tri thức nhờ tiếp tục được giao xủ lí các dự án quan trọng. 

Mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh vướng phải trước đó dần được tháo gỡ nhờ nỗ lực, quyết tâm của mình, đây chính là lúc bạn được hưởng thành quả cũng như nâng tầm vị thế. Đây cũng là thời điểm tốt để những người độc thân tiến tới mối quan hệ mới, khoảng thời gian này có ngày đẹp lại càng thích hợp cho việc cử hành hôn lễ. 

Chú ý 3 ngày cuối tuần này (25, 26 và 27/11), 3 con giáp nổ tài lộc, Thần Tài báo mộng trúng số, may mắn nhân ba, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên trong 3 ngày cuối tuần này, không những vậy lại được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần, công việc tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng. Do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay. 

Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay mãi đau khổ về mối tình cũ kĩ tuổi Tỵ nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mới. Thời điểm này thích hợp để bạn xây dựng những mối quan hệ mới, giao lưu hay trong công việc cũng tốt không kém phần, cơ hội gặp được quý nhân là rất cao. 

Chú ý 3 ngày cuối tuần này (25, 26 và 27/11), 3 con giáp nổ tài lộc, Thần Tài báo mộng trúng số, may mắn nhân ba, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần, công việc tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi gặp được những cơ hội mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phát huy thế mạnh tiềm năng của mình. Công việc khá nhiều, sẽ có đôi lúc bạn thấy mệt mỏi nhưng may nhờ tinh thần gang thép mà bản mệnh hoàn thành xuất sắc.

Trong 3 ngày cuối tuần, tình hình tài chính của tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, mọi nguồn thu đều trả lại lời lãi cao vào thời điểm này. Khi đã có tiền trong tay thì bạn hãy chi tiêu cho thật hợp lí chứ đừng vội sa ngã vào các trò tiêu khiển. Trong mối quan hệ tình cảm bạn nhận được sự thấu hiểu từ đối phương, thật may mắn khi bên cạnh lại luôn có một người chịu suy nghĩ cho những vất vả của mình. Bên cạnh đó bạn cũng cần xây dựng, củng cố lại các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên vì nhờ vậy bạn mới có cơ hội  nâng tầm cũng như phát triển. 

Chú ý 3 ngày cuối tuần này (25, 26 và 27/11), 3 con giáp nổ tài lộc, Thần Tài báo mộng trúng số, may mắn nhân ba, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần, tình hình tài chính của tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, mọi nguồn thu đều trả lại lời lãi cao vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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