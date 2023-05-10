CHÚ Ý: 3 con giáp XUI XẺO ập đến trong 10 ngày tới, sự nghiệp KHÓ KHĂN, Ngọ bị tiểu nhân HÃM HẠI

Tử vi của 12 con giáp , đường công danh của người tuổi Ngọ dễ gặp nhiều sóng gió, trắc trở. Con giáp này làm gì cũng không được thuận lợi như ý muốn, khả năng cao là do có kẻ phá rối thọc gậy bánh xe khiến mọi cố gắng đều thành công cốc.

Người tuổi Ngọ 10 ngày tới có khả năng vướng vào thị phi khiến bạn gặp rắc rối khó tháo gỡ còn dễ dẫn đến hao tốn tiền bạc mất danh tiếng.

Những kế hoạch trước đây của bản mệnh cũng không nằm ngoài số phận bị thất bạị nên con giáp này thấy vô cùng thất vọng, nản lòng đặc biệt là tiếc nuối công sức đã bỏ ra.

Bản mệnh cần phải kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới vượt qua được quãng thời gian khó khăn này nếu buông xuôi thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nên nhất định phải cố gắng nhé rồi ông trời sẽ không phụ lòng bạn đâu.

Người tuổi Dậu

Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu 10 ngày tới phải đối mặt với vô vàn áp lực trong công việc tuy nhiên bạn vẫn chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm nên liên tục gặp khúc mắc rồi dẫn tới thất bại.

Công việc nhiều, độ khó cao, áp lực từ cấp trên và chính bản thân bạn khiến tâm lí con giáp này vô cùng bất ổn lúc nào cũng lo lắng, bất an tuy bản mệnh rất muốn vực dậy tinh thần nhưng lực bất tòng tâm, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhân lúc này còn có kẻ muốn đâm bạn một nhát từ sau lưng, tuổi Dậu hãy nhớ phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, đừng vì bức xúc mà nóng nảy gây lên chuyện không thể nào cứu vãn được.

Chuyện đâu còn có đó, mà dục tốc thì bất đạt, bản mệnh nên kiên nhẫn ẩn mình chờ thời. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt khi thời cơ tới thì người tuổi Dậu bùng nổ cũng chưa muộn, đừng khua chiêng gióng trống quá nhiều mà thu hút tiểu nhân.

Người tuổi Mùi

Ảnh minh họa

Xem tử vi tuổi Mùi 10 ngày tới, vận trình của bản mệnh không được lý tưởng. Dù con giáp này đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không được cấp trên công nhận, bạn bị đồng nghiệp xấu cướp công, giải thích nhưng không ai hiểu còn bị cho là sân si mang tiếng xấu.

Đã ăn cắp còn la làng, kẻ tiểu nhân còn không ngừng tung ra những tin đồn bất lợi cho việc thăng tiến của những người tuổi Mùi. Tất cả là do những trò đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực, khiến cho tuổi Mùi vốn hiền lành chỉ muốn buông xuôi tất cả. Cách tốt nhất là tuổi Mùi hãy làm tốt công việc của mình đừng quan tâm đến người khác. Đây là thời điểm nhạy cảm, giữ kín mồm miệng sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo