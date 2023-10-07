Chú ý 2 ngày đầu tuần (9/10 - 10/10), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, phú quý ngập đầy sân

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 15:30

Trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp này được dự đoán sẽ nhận được lộc lớn từ Thần Tài.

Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp được quý nhân hỗ trợ trong công việc và cuộc sống trong 2 ngày đầu tuần. Có lúc tưởng khó khăn không thể vượt qua nhưng được người khác giúp đỡ, bạn như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành công việc vô cùng tốt.

Ngoài công việc chính tuổi Thân còn có công việc thêm, nhận nhiều mối làm ăn lớn. Hợp đồng này sẽ khiến bạn kiếm thu nhập khủng gấp đôi tháng trước. Hoàn toàn có thể đầu tư mở rộng thị trường để củng cố nguồn thu nhé. Tin tưởng vào trực giác của bản thân, bạn sẽ trải qua sự dồi dào và thành công nhưng hãy cẩn thận đừng khoe khoang hoặc "ném" vận may của bạn ra xung quanh bởi vì sự ghen tị của kẻ khác đang vây quanh bạn lúc này.

Chú ý 2 ngày đầu tuần (9/10 - 10/10), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, phú quý ngập đầy sân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Tử vi dự báo, trong 2 ngày đầu tuần, Ngọ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây. Dù làm việc gì thì Ngọ cũng gặp suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần.

Chẳng những suy nghĩ chín chắn hơn mà người tuổi Ngọ còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ. Nhìn chung, đây là thời điểm mà những người tuổi Ngọ sẽ đánh dấu sự chuyển mình lớn. Những người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý.

Chú ý 2 ngày đầu tuần (9/10 - 10/10), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, phú quý ngập đầy sân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 2 ngày đầu tuần, tuổi Mùi sẽ thấy kết quả từ những nỗ lực trước đây của mình, đặc biệt là trong các vấn đề tài chính. Sự cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua sẽ mang đến cho Mùi nhiều kết quả tốt đẹp. Bạn sẽ cảm thấy như bản thân có một dòng tiền dồi dào đang đến với mình. Đừng quá "tiết kiệm", hãy thưởng cho bản thân hoặc tặng cho người thân yêu món quà nhỏ nào đó luôn sát cánh bên bạn.

Tuổi Mùi đang có cơ hội thăng tiến trong công việc, đây có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc thực hiện các dự định của bản thân hoặc công việc mơ ước mà bạn đang nghĩ đến. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn là người đưa ra quyết định và bạn không cảm thấy bị áp lực về điều gì đó. 

Chú ý 2 ngày đầu tuần (9/10 - 10/10), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, phú quý ngập đầy sân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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