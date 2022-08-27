Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, ung dung hưởng tài lộc, tiền bạc chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 11:01

3 con giáp này có những ngày cuối tuần viên mãn.

Tuổi Tỵ

Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022i, tuổi Tỵ chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối tuần là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Tỵ có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Chủ nhật chính là ngày tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra.

Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, ung dung hưởng tài lộc, tiền bạc chất đầy két - Ảnh 1
Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022i, tuổi Tỵ chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022 Thần Tài cũng luôn ở bên hỗ trợ con giáp này. Tuổi Mão tiền nhiều như nước, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này đâu.

Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022 thu nhập của những chú Mèo chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

Còn riêng chủ nhật là khoảng thời gian mà tuổi Mão sẽ đón nhiều cơ may tài lộc trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra mình cũng mát tay làm ăn buôn bán lắm cơ.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng nằm trong top con giáp may mắn về tài lộc, gặt hái được nhiều thành công bất ngờ trong cuối tuần này. Chủ nhật tuần này ngày 28/8/2022, tuổi Dậu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó.

Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Không chỉ tài lộc, tất cả mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, êm đẹp. May mắn đeo bám không buông giúp người cầm tinh con Gà có những ngày cuối tuần viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi dậu

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