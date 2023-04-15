Chủ nhật tuần này (16/4): 3 con giáp chính thức hết khổ, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 09:05

Dưới đây là con giáp may mắn được trời Phật thương cho trúng số độc đắc vào ngày cuối tuần, nhận được nhiều thành tựu đáng nể, tha hồ tận hưởng sự giàu sang.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách ổn đinh, làm việc gì cũng chắc chắn. Bản mệnh coi trọng cuộc sống vật chất, thích việc quản lý và đầu tư tài chính. Con giáp này ý thức được rằng muốn có nhiều tiền thì không thể chỉ dựa vào đồng lương cố định mỗi tháng.

Tử vi dự báo rằng, ngày chủ nhật sắp tới đây, người tuổi Sửu sẽ thể hiện bản lĩnh của mình trong việc đầu tư, quản lý và khai thác các nguồn tài chính. Con giáp này có thể sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, tính toán chi tiêu hợp lý. Bản mệnh dành ra một khoản thu nhập hàng tháng cho việc tiết kiệm và đâu tư nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, mang đến nền tảng kinh tế vững chắc hơn cho cuộc sống trong tương lai.

Thời gian tới, các khoản đầu tư hợp lý có thể mang về lượng tiền lớn cho người tuổi Sửu.

Chủ nhật tuần này (16/4): 3 con giáp chính thức hết khổ, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nhanh nhẹn, khiến nhiều người yêu mến. Hơn nữa trong chuyện tiền bạc bạn cũng khá sòng phẳng, sống thoáng. Vì lẽ đó nên nhiều người yêu mến bạn. Các mối quan hệ xã hội rộng giúp cho người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến trong công việc, tìm được nhiều mối làm ăn tốt.

Cuối tuần này (16/4) song hỷ lâm môn giúp Mão vừa giàu tình lại nhiều tiền. Không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Mão làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó, kiếm được kha khá tiền bạc.

Mão sẽ nhận được vô số những cơ hội làm giàu, chỉ cần nắm chắc là đảm bảo một bước thành đại gia.

Chủ nhật tuần này (16/4): 3 con giáp chính thức hết khổ, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cuối tuần này cho thấy người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều trái ngọt. Có nhiều cơ hội đến với họ một cách bất ngờ vậy nên con đường kiếm tiền cũng rộng mở. Nếu phát huy được hết sự nhanh nhẹ, nhạy bén của bản thân thì bản mệnh còn thu được nhiều khoản lợi nhuận đáng kể.

Cuối tuần này 16/4, công việc làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, mọi vấn đề đều được giải quyết. Kể cả với những kế hoạch tưởng như viển vông nhưng được góp ý, bản mệnh đã biết điều chỉnh cho phù hợp và nhanh chóng được trao cơ hội tiến hành.

So với khoảng thời gian trước, bản mệnh có nhiều động lực làm việc hơn. Mặc dù có chút khó khăn nhưng thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Việc tăng lương, thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Chủ nhật tuần này (16/4): 3 con giáp chính thức hết khổ, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi tử vi hang ngay tử vi ngày 16/4

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc