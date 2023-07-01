Chủ nhật ngày 2/7/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sự nghiệp trì trệ, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 23:57

Thời gian này, những con giáp sau nên chú ý bởi vận hạn thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 2/7/2023, mục tiêu quan trọng nhất của tuổi Hợi chính là định hình những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bản mệnh có hài lòng với vị trí hiện tại hay đang muốn bước đi trên một con đường khác? Hãy tự trả lời trước khi thực hiện những việc tiếp theo.

Thời điểm này, tuổi Hợi có được các cơ hội hợp tác, do đó, bản mệnh cũng không cần phải làm điều này một mình. Con giáp này có thể tìm những cộng sự mới, song hãy thử hợp tác với họ qua những công việc nhỏ để xem liệu hai bên có thực sự ăn ý hay không.

Trong ngày, cảm xúc của tuổi Hợi có phần hỗn độn. Con giáp này khó tìm thấy đâu là cảm xúc thực của mình. Tốt nhất là xuôi theo dòng chảy và để mọi thứ diễn ra như nó vốn có, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Chủ nhật ngày 2/7/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sự nghiệp trì trệ, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi trong tháng này quá hiếu thắng, lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Những kẻ xấu bụng có thể nhân lúc này để tim cách hãm hại người tuổi Mùi.

Vì vậy, người tuổi Mùi cần từ bỏ thói hiếu thắng để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, đừng để bản thân bị người khác khiêu khích, dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm.

Hãy bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề. Đặc biệt, người tuổi Mùi cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận và học hỏi được cái hay của người khác, chớ nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc dạy bảo của người khác.

Chủ nhật ngày 2/7/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sự nghiệp trì trệ, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 2/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mâu thuẫn trong cách làm việc.     

Công việc: Trong công việc, tuổi Mão làm việc còn có chút thiếu sót, nhưng may mắn có đồng nghiệp tháo gỡ những khuất mắc của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, người cho đi là người luôn hết lòng, bạn luôn vì đối phương mà nhường nhịn.

Tài lộc: Về tài lộc, nguồn thu nhập hiện tại cho bạn những cảm giác mới, phù hợp với đối tượng mục tiêu.   

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, cải thiện sức khỏe của bản thân, cho bạn nhiều cơ hội trải nghiệm những bộ môn mạo hiểm đã ấp ủ từ lâu.

Chủ nhật ngày 2/7/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sự nghiệp trì trệ, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 6h30 sáng ngày 2/7/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy trong ngày mới

Đúng 6h30 sáng ngày 2/7/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy trong ngày mới

Tử vi 12 con giáp dự báo trong ngày mới, những con giáp sau tài vận quá tốt, làm chuyện gì trong thời gian này cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 50 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 50 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ