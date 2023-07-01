Chủ nhật ngày 2/7/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sự nghiệp trì trệ, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 2/7/2023, mục tiêu quan trọng nhất của tuổi Hợi chính là định hình những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bản mệnh có hài lòng với vị trí hiện tại hay đang muốn bước đi trên một con đường khác? Hãy tự trả lời trước khi thực hiện những việc tiếp theo.

Trong ngày, cảm xúc của tuổi Hợi có phần hỗn độn. Con giáp này khó tìm thấy đâu là cảm xúc thực của mình. Tốt nhất là xuôi theo dòng chảy và để mọi thứ diễn ra như nó vốn có, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Thời điểm này, tuổi Hợi có được các cơ hội hợp tác, do đó, bản mệnh cũng không cần phải làm điều này một mình. Con giáp này có thể tìm những cộng sự mới, song hãy thử hợp tác với họ qua những công việc nhỏ để xem liệu hai bên có thực sự ăn ý hay không.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tháng này quá hiếu thắng, lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Những kẻ xấu bụng có thể nhân lúc này để tim cách hãm hại người tuổi Mùi.

Vì vậy, người tuổi Mùi cần từ bỏ thói hiếu thắng để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, đừng để bản thân bị người khác khiêu khích, dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm.

Hãy bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề. Đặc biệt, người tuổi Mùi cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận và học hỏi được cái hay của người khác, chớ nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc dạy bảo của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 2/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mâu thuẫn trong cách làm việc.

Công việc: Trong công việc, tuổi Mão làm việc còn có chút thiếu sót, nhưng may mắn có đồng nghiệp tháo gỡ những khuất mắc của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, người cho đi là người luôn hết lòng, bạn luôn vì đối phương mà nhường nhịn.

Tài lộc: Về tài lộc, nguồn thu nhập hiện tại cho bạn những cảm giác mới, phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, cải thiện sức khỏe của bản thân, cho bạn nhiều cơ hội trải nghiệm những bộ môn mạo hiểm đã ấp ủ từ lâu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!