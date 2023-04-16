Chủ nhật ngày 16/4: 3 con giáp gặp cục diện TƯƠNG PHÁ, HUNG VẬN bủa vây, có TIỂU NHÂN gây thị phi khiến DANH DỰ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 07:15

3 con giáp hãy luôn cẩn trọng với những mối quan hệ xung quanh. Hãy xem những khó khăn trước mắt là động lực để nâng cấp bản thân từng ngày.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ cục diện Phá Thái Tuế nên có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc do có kẻ cố tình ngáng trở, gây trò phá hoại. Bản mệnh còn phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân. 

Ngày này bạn cũng nên đề phòng với những mối quan hệ hợp tác. Xung quanh bạn vẫn còn những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lơ là, mất cảnh giác là tìm cách hãm hại, gây bao tổn thất trong công việc. Nhưng bạn lại chỉ có thể đề phòng chứ chẳng thể tránh được nên hãy cứ làm tốt từng bước để hạn chế rủi ro. 

Chủ nhật ngày 16/4: 3 con giáp gặp cục diện TƯƠNG PHÁ, HUNG VẬN bủa vây, có TIỂU NHÂN gây thị phi khiến DANH DỰ bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hung vận trong ngày khá lớn nên có thể còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền tảng thể chất của Sửu. Bạn nên sinh hoạt điều độ và khoa học để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những vật sắc nhọn, những nơi có địa hình nguy hiểm như núi cao, sông suối, ao hồ.

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Chủ Nhật 16/04/2023 này cho thấy, Tuổi Thìn cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Chủ nhật ngày 16/4: 3 con giáp gặp cục diện TƯƠNG PHÁ, HUNG VẬN bủa vây, có TIỂU NHÂN gây thị phi khiến DANH DỰ bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Thìn nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Tuổi Thìn. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn lớn lao, hãy xem đó là động lực để bản thân không ngừng cố gắng, nỗ lực, nhớ rằng áp lực tạo ra kim cương, ngay cả lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất vẫn có cơ hội dành cho mình.

Chủ nhật ngày 16/4: 3 con giáp gặp cục diện TƯƠNG PHÁ, HUNG VẬN bủa vây, có TIỂU NHÂN gây thị phi khiến DANH DỰ bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lộc tài không ít cũng không nhiều, con giáp này vẫn phải sống tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài nữa.

Tuổi Tuất độc thân bởi chưa quên hẳn được người cũ, tình cảm dành cho người đó vẫn còn khá sâu đậm.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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