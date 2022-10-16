Chủ nhật cuối tuần này (16/10): ĐẠI PHÚC ĐẠI HỶ, 3 con giáp tiến xa vượt trội trong sự nghiệp, thong thả ngồi mát chờ tiền tự đến tay, nhà xe đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 04:05

Chủ nhật cuối tuần này (16/10), 3 con giáp tiến xa vượt trội trong sự nghiệp, thong thả ngồi mát chờ tiền tự đến tay, nhà xe đầy đủ

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực. Con giáp này nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân. 

Đặc biệt những người theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày chủ nhật này. Bạn có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai. Khi cố gắng hết mình, bạn sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân cũng như những gì mình có thể đạt được đấy. Hãy cứ yên tâm rằng lúc nào cũng có quý nhân bên cạnh.

Chẳng những vậy, Thực Thần còn giúp những chú Hổ đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Chủ nhật cuối tuần này (16/10): ĐẠI PHÚC ĐẠI HỶ, 3 con giáp tiến xa vượt trội trong sự nghiệp, thong thả ngồi mát chờ tiền tự đến tay, nhà xe đầy đủ - Ảnh 1
Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Vận trình của người tuổi Tý trong chủ nhật này gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp. Hôm nay, người tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Ngoài ra nhờ tinh thần trách nhiệm trong mọi việc được giao nên bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự nể phục của đồng nghiệp.

Cát tinh Chính Quan xuất hiện báo hiệu bạn có thể gặp được quý nhân trong công việc. Nhờ thái độ làm việc nghiêm chỉnh cùng với sự chỉn chu nên con giáp này được rất nhiều người quý mến, chủ động đứng ra giúp đỡ và chỉ dẫn bạn nhiệt tình.

Người tuổi Tý chuẩn bị đón tin vui về vấn đề tiền bạc khi khoản tiền từ nguồn thu nhập thêm về với bạn. Bạn đủ nhạy bén nhìn ra những cơ hội tốt để đầu tư tiền mình vào đó, giúp cho tài khí được duy trì rất tốt. Đối với người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh.

Chủ nhật cuối tuần này (16/10): ĐẠI PHÚC ĐẠI HỶ, 3 con giáp tiến xa vượt trội trong sự nghiệp, thong thả ngồi mát chờ tiền tự đến tay, nhà xe đầy đủ - Ảnh 2
Vận trình của người tuổi Tý trong chủ nhật này gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp. Hôm nay, người tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Chủ nhật này có lẽ là ngày may mắn của tuổi Thân, công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ tài chính cho đến lời khuyên, kinh nghiệm trong công việc. Khi có Chính Ấn nâng đỡ, bạn được thể hiện quyền lực của bản thân trong một lĩnh vực nhất định. Thậm chí có người đạt được thành tích đáng nể, vang danh khắp nơi.

Mối quan hệ của tuổi Thân hài hòa, mang đến nhiều thuận lợi, có điều kiện làm việc tốt nhất. Bản mệnh lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn.

Hôm nay dự báo tuổi Thân có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, nếu làm trong lĩnh vực tài chính thì nên nắm bắt cơ hội thật tốt. Cả nguồn thu chính và phụ đều hanh thông suôn sẻ. Khả năng kiếm tiền của bản mệnh rất ổn, ngày càng mở rộng quy mô và phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu.

Chủ nhật cuối tuần này (16/10): ĐẠI PHÚC ĐẠI HỶ, 3 con giáp tiến xa vượt trội trong sự nghiệp, thong thả ngồi mát chờ tiền tự đến tay, nhà xe đầy đủ - Ảnh 3

Mối quan hệ của tuổi Thân hài hòa, mang đến nhiều thuận lợi, có điều kiện làm việc tốt nhất. Bản mệnh lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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