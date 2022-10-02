Chủ nhật cuối tuần (2/10): 3 con giáp sự nghiệp tài lộc lưỡng toàn, chạm đỉnh vinh quang, trúng số "dễ như ăn bánh", tậu xe mua nhà đã tay

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 04:05

Chủ nhật cuối tuần (2/10), 3 con giáp cả sự nghiệp lẫn tài lộc đều vẹn toàn như ý, có cơ may trúng số, tậu xe mua nhà dễ dàng

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong hôm nay. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.  Bạn nên tận dụng lúc này để phát huy khả năng đương đầu khó khăn, tháo gỡ bế tắc bằng chính năng lực của mình. 

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Tý có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Chủ nhật cuối tuần (2/10): 3 con giáp sự nghiệp tài lộc lưỡng toàn, chạm đỉnh vinh quang, trúng số 'dễ như ăn bánh', tậu xe mua nhà đã tay - Ảnh 1
Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong hôm nay. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo dõi tử vi khoa học, người tuổi Tuất có điềm báo vượng tài hơn hẳn trong dịp cuối tuần này. Dù là ngày đa phần mọi người đều được nghỉ ngơi nhưng với tuổi Tuất, đây là thời điểm bội thu, thậm chí nếu biết nắm chắc cơ hội, thu nhập còn nhiều hơn cả trong tuần. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt những cơ hội kiếm tiền cho mình, nhờ vậy các nguồn thu nhập thu về kha khá, chuyện chi tiêu cũng được thoải mái hơn. Tuổi Tuất sẽ không còn phải căn kẽ từng đồng như trước đó nữa.

Người tuổi Tuất cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Chủ nhật cuối tuần (2/10): 3 con giáp sự nghiệp tài lộc lưỡng toàn, chạm đỉnh vinh quang, trúng số 'dễ như ăn bánh', tậu xe mua nhà đã tay - Ảnh 2
Dù là ngày đa phần mọi người đều được nghỉ ngơi nhưng với tuổi Tuất, đây là thời điểm bội thu, thậm chí nếu biết nắm chắc cơ hội, thu nhập còn nhiều hơn cả trong tuần. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Công việc của Dần ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn. Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Dần có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Chủ nhật cuối tuần (2/10): 3 con giáp sự nghiệp tài lộc lưỡng toàn, chạm đỉnh vinh quang, trúng số 'dễ như ăn bánh', tậu xe mua nhà đã tay - Ảnh 3
Công việc của Dần ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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