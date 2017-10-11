Chồng tuổi này là cực phẩm hiếm thấy khó tìm, vợ lấy được cả đời sung sướng như bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 11/10/2017 17:12

Đây là những con giáp vừa giỏi giang lại luôn rất yêu chiều vợ con hết lòng.

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất thường có chí cầu tiến cao, sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Hơn nữa họ còn là con giáp thủy chung và ít khi nào ngoại tình nhất trong 12 con giáp Thủy chung của họ có thể đánh giá là số 1. Họ chỉ một lòng một dạ có vợ con. Họ cũng muốn bạn đời có sự thủy chung tương đồng như vậy. Do đó nếu bạn đang yêu hay đã cưới đàn ông tuổi này thì phải giữ chặt trong tay nhé!

Chồng tuổi này là cực phẩm hiếm thấy khó tìm, vợ lấy được cả đời sung sướng như bà hoàng - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Tuất thường có chí cầu tiến cao, sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa phần đàn ông tuổi Hợi có chút lười nhác nhưng họ luôn rất thủy chung với vợ con. Họ rất hay giúp vợ đỡ đần việc nhà và sẵn sàng chi tiền vì vợ con. Đây cũng là con giáp có khả năng ngoại tình thấp nhất. Họ thường là người chồng cả đời chỉ có một mình vợ mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có phúc đức, lại giỏi giang, gặp nhiều vận may hơn người. Đàn ông tuổi Thìn khi trưởng thành luôn khiến mọi người ngưỡng mộ về tiền tài và địa vị của mình trong sự nghiệp.

Dù có bận rộn thế nào họ cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình Họ luôn muốn dành nhiều bất ngờ và hạnh phúc cho vợ. Họ không tiếc tiền tặng vợ những món quá đắt tiền và bày tỏ yêu thương dành cho người phụ nữ của mình.

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ có ngoại hình chỉnh chu, mạnh mẽ và có bản lĩnh. Họ là người kiên định, luôn nỗ lực hết mình trong công việc, hơn thua với người không thiếu. Nhưng chỉ cần về nhà, họ lại là người chồng yêu chiều vợ hết lòng.

Họ không chỉ là người chồng “cuồng” vợ, còn là người cha thương con hết mực. Đây rõ ràng là người cha mà con luôn cố gắng học tập theo. Chính người chồng thế này sẽ giúp gia đình ngày một sung túc và hạnh phúc. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ con cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chồng tuổi này là cực phẩm hiếm thấy khó tìm, vợ lấy được cả đời sung sướng như bà hoàng - Ảnh 2
Họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ con cả về vật chất lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân cẩn thận, biết quản lý chi tiêu và rất giỏi kiếm tiền. Do đó chuyện vợ chồng họ cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Bản tính của họ thật thà, không thích hoang phí, cũng rất thủy chung. Họ cố gắng vì công việc rồi lại về nhà bên vợi con. Có chăng là họ luôn tập trung hết mình vào công việc để giúp vợ con có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn. Lấy được người chồng thế này thì chị em chỉ có sung sướng cả đời.

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