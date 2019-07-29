Chồng tuổi này chỉ chung thủy khi nghèo khó, lúc giàu sang sung túc dễ thay lòng

Lấy phải top con giáp đa tình này làm chồng phụ nữ sẽ khổ cả đời, bởi không chỉ dễ thay lòng đổi dạ, họ còn khá ích kỷ.
- 3 con giáp được lộc trời cho, PHÁT TÁT cực to, tiền tiêu cả năm không hết
- 3 con giáp cả đời tần tảo vì chồng vì con, sau tuổi 45 sẽ được hưởng phúc báo, viên mãn đến già
Đàn ông thuộc top con giáp đa tình này dù yêu vợ thương con đến mấy cũng dễ dàng sa ngã khi đứng trước gái xinh.
Chàng Thìn
Thìn là con giáp đa tình, đào hoa có tiếng. Bởi lẽ, không chỉ khéo ăn nói, cư xử lịch thiệp đàn ông tuổi Thìn còn có nhiều tài lẻ, đàn giỏi hát hay nên dễ dàng làm cho phụ nữ xiêu lòng. Thuở cơ hàn, Thìn có thể một lòng chung thủy với vợ con, yêu thương gia đình hết mực nhưng khi có tiền họ sẽ dễ thay lòng đổi dạ. Lấy Thìn làm chồng, chị em sẽ phải xác định nửa đời bất hạnh, khổ tâm.
Chàng Tý
Thông minh, nhanh nhẹn lại cực khôn ngoan nên Tý chắc chắn sẽ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở tuổi trung niên. Cùng vợ vượt qua gian khó, vợ chồng đồng lòng làm ăn nên Tý mới có cơ ngơi như hiện tại nhưng chàng giáp này lại không biết trân trọng bạn đời.
Vô trách nhiệm, cả thèm chóng chán chính là thói xấu mà Tý khó lòng thay đổi. Con giáp này luôn tỏ ra đàng hoàng tử tế trước mặt vợ, nhưng sau lưng họ lại ưa ong bướm.
Chàng Ngọ
Hiếu thắng, ham chơi lại thích phiêu lưu, khám phá nên vợ dù trẻ đẹp, tài giỏi đến mấy cũng không thể giữ chân chồng tuổi Ngọ. Bởi lẽ, tình yêu, lòng bao dung, đức hi sinh không phải là tất cả những gì mẫu đàn ông này cần. Một khi có kẻ thứ ba xuất hiện, họ rất dễ dàng sa ngã.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.