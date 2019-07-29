Chồng tuổi này chỉ chung thủy khi nghèo khó, lúc giàu sang sung túc dễ thay lòng

Tâm linh - Tử vi 29/07/2019 15:19

Lấy phải top con giáp đa tình này làm chồng phụ nữ sẽ khổ cả đời, bởi không chỉ dễ thay lòng đổi dạ, họ còn khá ích kỷ.

Đàn ông thuộc top con giáp đa tình này dù yêu vợ thương con đến mấy cũng dễ dàng sa ngã khi đứng trước gái xinh.

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Lấy phải con giáp đa tình làm chồng, chị em sẽ khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Thìn

Thìn là con giáp đa tình, đào hoa có tiếng. Bởi lẽ, không chỉ khéo ăn nói, cư xử lịch thiệp đàn ông tuổi Thìn còn có nhiều tài lẻ, đàn giỏi hát hay nên dễ dàng làm cho phụ nữ xiêu lòng. Thuở cơ hàn, Thìn có thể một lòng chung thủy với vợ con, yêu thương gia đình hết mực nhưng khi có tiền họ sẽ dễ thay lòng đổi dạ. Lấy Thìn làm chồng, chị em sẽ phải xác định nửa đời bất hạnh, khổ tâm.

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Tý luôn tỏ ra đàng hoàng tử tế trước mặt vợ, nhưng sau lưng họ lại ưa ong bướm - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Tý

Thông minh, nhanh nhẹn lại cực khôn ngoan nên Tý chắc chắn sẽ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở tuổi trung niên. Cùng vợ vượt qua gian khó, vợ chồng đồng lòng làm ăn nên Tý mới có cơ ngơi như hiện tại nhưng chàng giáp này lại không biết trân trọng bạn đời.

Vô trách nhiệm, cả thèm chóng chán chính là thói xấu mà Tý khó lòng thay đổi. Con giáp này luôn tỏ ra đàng hoàng tử tế trước mặt vợ, nhưng sau lưng họ lại ưa ong bướm.

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Con giáp này có tính trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Ngọ

Hiếu thắng, ham chơi lại thích phiêu lưu, khám phá nên vợ dù trẻ đẹp, tài giỏi đến mấy cũng không thể giữ chân chồng tuổi Ngọ. Bởi lẽ, tình yêu, lòng bao dung, đức hi sinh không phải là tất cả những gì mẫu đàn ông này cần. Một khi có kẻ thứ ba xuất hiện, họ rất dễ dàng sa ngã.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   con giáp đào hoa

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