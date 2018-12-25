Chồng nào suốt ngày chê vợ ngực nhỏ hãy đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp!

Tâm linh - Tử vi 25/12/2018 17:07

Dám chắc, sau khi đọc bài viết này đàn ông sẽ mừng thầm vì họ đã quá may mắn khi lấy được người vợ có khuôn ngực khiêm tốn thay vì ham hố những phụ nữ ngực to.

Đa phần đàn ông đều đứng ngồi không yên khi nhìn thấy người phụ nữ có đôi gò bồng đảo căng tròn, mơn mởn. Khi ấy, dẫu yêu vợ đến mấy chàng cũng thầm so sánh vợ với người ấy, cũng thầm hờn tủi sao vợ mình lại không được như thế. 

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Ai lấy được nàng sự nghiệp sẽ thăng tiến vùn vụt, vận may tài lộc cứ ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng, ít đàn ông biết rằng theo nhân tướng học phụ nữ có khuôn ngực nhỏ nhắn chính là nét phúc tướng trời cho. Ai lấy được nàng sự nghiệp sẽ thăng tiến vùn vụt, vận may tài lộc cứ ập vào nhà tới tấp. Không chỉ vượng phu ích tử, nàng dâu này còn giúp chồng từ tay trắng làm nên cơ ngơi bạc tỷ, công danh tài vận đều xán lạn bất ngờ.

Theo nhân tướng học, ngoài ngực thì những đặc điểm sau trên cơ thể vợ càng nhỏ thì chồng sẽ càng ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình chồng cũng được thơm lây, hưng thịnh hơn bao giờ hết:

1. Vòng eo thon gọn

Phụ nữ thắt đáy lưng ong từ khi sinh ra đã mang mệnh vượng phu ích tử. Nàng là người biết vun vén cho gia đình, chăm sóc, chiều chuộng chồng con cẩn thận. Có được người vợ thế này chồng sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp bởi đã có nội tướng giúp lo toan tất cả mọi điều.

Đàn ông phải tu 10 kiếp mới lấy được người vợ có vòng eo thon gọn. Ngoài ra, nếu cô ấy còn sở hữu vòng mông căng tròn thì chắc chắn sẽ sinh con quý tử, sinh nở dễ dàng.

Chồng nào suốt ngày chê vợ ngực nhỏ hãy đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp! - Ảnh 2
Mọi chiến lược, lời khuyên từ mẫu phụ nữ này sẽ giúp chồng thu về bộn tiền, lợi lộc thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

2. Bờ vai gầy

Đây là nét tướng của nữ nhân thông minh, khôn khéo và cực tinh tế. Chẳng cần người khác cất lời họ đã biết đối phương muốn nói gì, sự điềm đạm giúp nàng giao tiếp giỏi và tự gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và cuộc sống.

Nếu chồng làm ăn kinh doanh mà lấy được nàng làm vợ sẽ như có Gia Cát Lượng trong nhà. Mọi chiến lược, lời khuyên từ mẫu phụ nữ này sẽ giúp chồng thu về bộn tiền, lợi lộc thăng tiến.

3. Miệng nhỏ nhắn

Khuôn miệng nhỏ với đôi môi đầy đặn là nét tướng của phụ nữ thông minh, giỏi giang. Nàng không bao giờ chấp nhận sống lệ thuộc hay ăn bám chồng, càng không chấp nhận ở nhà chồng nuôi. Họ có khả năng kiếm tiền cực giỏi, dễ dàng có được địa vị trong xã hội khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Thành công là thế nhưng khi trở về nhà nàng lại là người phụ nữ yếu mềm nép vào vai chồng mà tựa nương. Sự uyển chuyển, linh hoạt và biết điều giúp phụ nữ có khuôn miệng nhỏ không bao giờ gặp họa thị phi.

Chồng nào suốt ngày chê vợ ngực nhỏ hãy đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp! - Ảnh 3
Đàn ông lấy được người vợ này sẽ muốn nghèo cũng không được, giàu lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

4. Chiếc mũi nhỏ

Chiếc mũi nhỏ sẽ giúp chủ nhân giữ chặt được tiền mình kiếm được, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ thất thoát tài sản. Họ kinh doanh một vốn bốn lời, gặt hái thành công khi còn khá trẻ mà chẳng cần ai nâng đỡ.

Sau khi kết hôn, nàng đủ năng lực để đỡ đần bạn đời, cùng chung tay gầy dựng kinh tế gia đình. Từ đây, đàn ông lấy được người vợ này sẽ muốn nghèo cũng không được, giàu lên trông thấy.

5. Bàn chân nhỏ

Nhân tướng học đã chỉ ra rằng người có bàn chân nhỏ luôn được quý nhân phù hộ, độ trì mà ban cho vô số phúc lành. Cuộc sống của họ luôn êm đềm, sung túc và chẳng bao giờ thiếu tiền. Nếu bàn chân nhỏ cộng thêm gót chân mềm mại, hồng hào gia chủ chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, hút hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà.

Nhờ vợ có mệnh quý nhân nên chồng cũng được “thơm lây”, làm gì cũng may mắn, hanh thông không ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.

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Theo nhân tướng học, ai sở hữu nét tướng này sẽ tha hồ nhận lộc trời cho, giàu sang vô đối, càng già càng vượng phát.

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