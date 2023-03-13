Chông gai khó cản nhân tài: 3 tuổi có mệnh phú quý, từ đầu tuần mới lộc về vây quanh, sự nghiệp sáng láng, tiền đồ rộng mở, tiền của bao la

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 00:45

Tử vi dự đoán bước vào đầu tuần mới, 3 con giáp này sẽ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, nhiều cơ hội tiến thân làm giàu.

Tuổi Hợi

Tuần trước, do gặp nhiều thị phi vận xui xẻo ám vận nên cản trở đường công danh của tuổi Hợi ít nhiều.

Tử vi tuần mới thì con giáp này lại đạp trúng hũ vàng, làm một hưởng mười, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng đương đầu với nguy khó Hợi càng vươn lên mạnh mẽ, thăng tiến ầm ầm cuộc sông vô cùng thoải mái.

Chông gai khó cản nhân tài: 3 tuổi có mệnh phú quý, từ đầu tuần mới lộc về vây quanh, sự nghiệp sáng láng, tiền đồ rộng mở, tiền của bao la - Ảnh 1

Trong tuần mới đúng là khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực  Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm là phúc đức Hợi rất xứng đáng nhận được sau những nỗ lực đã bỏ ra.

Tuổi Dần

Theo tử vi, người tuổi Dầnkhi bước vào đầu tuần mới sẽ được quý nhân giúp đỡ về đường tài lộc, sự nghiệp hanh thông, hứa hẹn đón nhiều tin vui mới.

Tất nhiên, vận khí của những người sinh năm khác nhau cũng sẽ có phần khác nhau. Người tuổi Dần sinh năm 1974 và 1986 có vận khí tốt hơn, trong khi những người năm 1962 và 1998 có tài lộc vượng hơn.

Chông gai khó cản nhân tài: 3 tuổi có mệnh phú quý, từ đầu tuần mới lộc về vây quanh, sự nghiệp sáng láng, tiền đồ rộng mở, tiền của bao la - Ảnh 2

Tử vi cũng có lời khuyên con giáp này hãy chú ý hơn đến sức khoẻ của bản thân, nhất là người sinh năm 1950 và 1974; người sinh năm 1986 và 1998 cả nam và nữ đều cẩn thận ảnh hưởng của đào hoa xấu.

Chủ nhật là ngày bản mệnh không nên hành động hấp tấp và lạc quan mù quáng, cần thận trọng hơn trong từng chi tiết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm vào tuần này. Các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít, tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc và muốn ở bên nhau lâu dài. Đào hoa nở rộ cũng mang nhân duyên tới cho người độc thân. Bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp, hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, gác lại những tổn thương phía sau lưng.

Chông gai khó cản nhân tài: 3 tuổi có mệnh phú quý, từ đầu tuần mới lộc về vây quanh, sự nghiệp sáng láng, tiền đồ rộng mở, tiền của bao la - Ảnh 3

Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Cát tinh xuất hiện báo hiệu bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hết khổ rồi, đời giàu lên phơi phới: 3 con giáp ăn lộc no nê, phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, tiền tỷ đổ vào căng ví trong 3 ngày tới (11, 12, 13/3)

Hết khổ rồi, đời giàu lên phơi phới: 3 con giáp ăn lộc no nê, phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, tiền tỷ đổ vào căng ví trong 3 ngày tới (11, 12, 13/3)

Vận trình của 3 con giáp này đỏ rực rỡ trong 3 ngày tới (11, 12, 13/3), làm gì cũng có quý nhân theo chân giúp đỡ chạm đỉnh thành công.

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