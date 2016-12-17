Chồng cả đời sống trong tiền tài, danh vọng nếu lấy được vợ có nét tướng này

Tâm linh - Tử vi 17/12/2016 17:38

Nếu đàn ông gặp những cô gái có nét tướng này thì phải “cưới ngay kẻo lỡ”!

Đi đứng từ tốn, ngồi biết ngó trước nhìn sau

Chồng cả đời sống trong tiền tài, danh vọng nếu lấy được vợ có nét tướng này - Ảnh 1

Đây là phụ nữ sinh ra trong gia đình gia giáo, mang nét phú quý giàu sang. Lấy được người vợ này, đàn ông cả đời gặp may mắn, được vợ giúp sức xây dựng sự nghiệp lớn

Mắt to, lông mày thanh tú

Đây là người phụ nữ có cuộc sống về sau rất sung túc, giàu có. Họ thông minh, tinh tế và mềm mỏng. Đây sẽ là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm giàu.

Hay cười

Chồng cả đời sống trong tiền tài, danh vọng nếu lấy được vợ có nét tướng này - Ảnh 2

Đây là nụ cười duyên dáng, đúng lúc đúng nơi. Phụ nữ hay cười là người sống tích cực, vui vẻ. Họ còn mang lại không khí lạc quan, yêu đời, may mắn cho người bên cạnh.

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo

Đây là nét tướng của phụ nữ có tư chất thanh nhã. Họ rất hòa nhã, cẩn thận trong mọi việc. Có người vợ thế này thì gia đình rất ấm cúng, hạnh phúc

Xương nhỏ

Chồng cả đời sống trong tiền tài, danh vọng nếu lấy được vợ có nét tướng này - Ảnh 3

Phụ nữ nhỏ người nhưng vẫn đầy đặn là người có phúc phần, đem lại vận may cho họ và người bên cạnh.

Đầu tròn, trán phẳng

Phụ nữ có nét tướng này cuộc sống về sau rất viên mãn. Họ hiền lành, biết lý lẽ, đạo nghĩa nên sống biết tích đức. Họ còn được quý nhân giúp đỡ, vì vậy luôn muốn giúp đỡ người gặp trắc trở.

Thông tin trong bài chỉ mang tính minh họa.

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Từ khóa:   tướng số

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