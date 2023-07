Chọn tuổi xông đất đẹp nhất cho Tết Quý Mão 2023, giúp gia chủ cả năm sung túc, tình - tiền đều viên mãn như mơ

Theo tín ngưỡng dân gian, mời được người hợp mệnh đến xông đất sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Khi chọn người xông nhà nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi nào xông đất tốt cho Tết Quý Mão 2023

Tuổi xông đất Tết Quý Mão 2023 tốt, hội tụ đủ Cát - Tài - Hỷ bao gồm: