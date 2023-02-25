Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Họ là những người sống thực tế, chân thành, không mưu mô. Nếu kết thân lâu dài với một người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy họ có nhiều ưu điểm, là người trung thực và rất đáng tin, có thể là bạn của tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ.

Theo tử vi, từ 13h chiều ngày 25/2, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống thường ngày họ không phải là những người hoạt bát. Điều này một phần là vì tích cách không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

Những người nho nhã tử tế, trong lòng lương thiện như người tuổi Hợi thường có được sự chở che phù hộ của Thần Phật. Cuộc đời họ sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn.

Tuổi Tuất

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gầy dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ, những chú Chó dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy tuổi Tuất không buông.

Từ 13h chiều ngày 25/2, Tuất cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo