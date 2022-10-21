Chớ bỏ lỡ thời cơ làm giàu vào đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sống ngập trong nhung lụa, tha hồ mua đất xây biệt thự

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:46

Được Thần tài độ trì, những con giáp may mắn này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả vào đầu tháng 10 âm lịch.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong đầu tháng 10 âm lịch thì sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Bản mệnh được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập lớn.

Chớ bỏ lỡ thời cơ làm giàu vào đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sống ngập trong nhung lụa, tha hồ mua đất xây biệt thự - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong đầu tháng 10 âm lịch thì sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tử vi học có nói, đầu tháng 10 âm lịch là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Chớ bỏ lỡ thời cơ làm giàu vào đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sống ngập trong nhung lụa, tha hồ mua đất xây biệt thự - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đầu tháng 10 âm lịch là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, họ có lanh lẹ, thông minh. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Tử vi học có nói, bước sang đầu tháng 10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối để họ. Bản mệnh làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân phù trợ giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Chớ bỏ lỡ thời cơ làm giàu vào đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sống ngập trong nhung lụa, tha hồ mua đất xây biệt thự - Ảnh 3
Tử vi học có nói, bước sang đầu tháng 10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối để họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những con giáp này phát tài trong ngày thứ Tư (19/10) bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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