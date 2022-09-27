Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao cho bạn nhất là khi gặp phải khó khăn.

Vào 27/9/2022, mọi công việc của người tuổi Tỵ đều tiến triển rất thuận lợi. Bạn có thể gặp quý nhân nâng đỡ. Đó có thể là người đã xuất hiện trước mắt bạn từ rất lâu rồi mà bạn không để ý. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bạn trong tương lai.

Vào 27/9/2022, mọi công việc của người tuổi Tỵ đều tiến triển rất thuận lợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh.

Người tuổi này thường tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Con giáp này hay giúp đỡ người khác, tận tâm trong công việc và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Vào 27/9/2022, tài vận con giáp này lên một tầm cao mới.

Vào 27/9/2022, tài vận con giáp này lên một tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào 27/9/2022 đường công danh của tuổi Sửu khá thuận lợi, có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhờ may mắn gặp được Quý Nhân trong tuần này mà người tuổi Sửu có cơ hội nhận được lời khuyên bổ ích từ cấp trên, đồng thời còn nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp xung quanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ giữa tuần trở đi khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Nếu con giáp này có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ nên chờ đợi thời điểm thích hợp để đạt được thêm nhiều khả năng thành công hơn.

Vào 27/9/2022 đường công danh của tuổi Sửu khá thuận lợi, có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.