Chính xác 10 ngày tới, 3 con giáp thêm hỷ thêm tài, của cải bạt ngàn, giàu có nức tiếng một vùng, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 02:20

10 ngày tới, 3 con giáp thêm hỷ thêm tài, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả, phất lên nhanh chóng

Tuổi Ngo

Tử vi học có nói, năm 2022 là một năm có nhiều triển vọng đối với tuổi Ngọ. Những tháng đầu năm tuổi Ngọ tuy gặp được nhiều may mắn nhưng sau đó lại phải đối mặt với không ít trắc trở, có những giai đoạn họ thật sự nản chí và không muốn tiếp tục. Tuy nhiên, may mắn tuổi Ngọ là người sống lý trí, luôn biết tự sốc lại tinh thần để tìm cách để giải quyết vấn đề của mình.

10 ngày tới, tuổi Ngọ là con giáp sẽ có vận may lội ngược dòng. Tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Ngoài ra bản mệnh còn gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Trước khi bước sang năm mới, tuổi Ngọ ít nhất xây dựng được cơ ngơi bền vững, nếu không cũng kiếm được khoản tiền lớn để dành kinh doanh làm ăn trong năm sau, may mắn hơn sẽ có thể đổi đời trong chớp mắt.

Chính xác 10 ngày tới, 3 con giáp thêm hỷ thêm tài, của cải bạt ngàn, giàu có nức tiếng một vùng, đại phú đại quý - Ảnh 1
10 ngày tới, tuổi Ngọ là con giáp sẽ có vận may lội ngược dòng. Tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong 10 ngày tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong 10 ngày sau. Chỉ cần khéo léo thu xếp thời gian, hài hòa công việc và chuyện gia đình, cuối tháng, họ sẽ bất ngờ vì tiền lương tăng lên theo cấp số nhân.

Chính xác 10 ngày tới, 3 con giáp thêm hỷ thêm tài, của cải bạt ngàn, giàu có nức tiếng một vùng, đại phú đại quý - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền lý tưởng. Chỉ cần lên kế hoạch dự án rõ ràng, họ sẽ triển khai nhanh gọn và sớm đạt hiệu quả như ý muốn. Nếu cần, hãy kêu gọi sự trợ giúp của bạn bè, cộng sự và người thân để đẩy nhanh tiến độ dự án, đừng chần chừ hay e dè với tâm lý “giấu dốt”.

Tuổi Tuất sẽ có vận trình khá lí tưởng, tài vận tăng đều với tốc độ ổn định. Họ dễ được quý nhân là người khác giới giúp đỡ, trợ vận nên việc kiếm tiền cũng không mấy khó khăn. Chỉ cần kiên nhẫn, cần cù, chịu khó và đam mê hết mình, họ sẽ được cấp trên, cộng sự ghi nhận tốt. Tài vân dư dôi ở đây với họ nên hiểu là cơ hội thăng chức, tăng lương, mở rộng tiền đồ chứ không đơn thuần là tiền bạc.

Chính xác 10 ngày tới, 3 con giáp thêm hỷ thêm tài, của cải bạt ngàn, giàu có nức tiếng một vùng, đại phú đại quý - Ảnh 3
Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền lý tưởng. Chỉ cần lên kế hoạch dự án rõ ràng, họ sẽ triển khai nhanh gọn và sớm đạt hiệu quả như ý muốn. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 41 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý