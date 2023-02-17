Chính thức 'thoát nghèo' vào cuối tuần này: 3 con giáp gánh bạc vàng về nhà, hưởng phúc trời cho, giàu sang bất chấp

Tử vi có nói, cuối tuần này, 3 con giáp sẽ nhận được những cơ may phát tài, cuộc sống của họ sung túc hơn thời gian trước.

Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc, có tính cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách mà nỗ lực vượt qua. Vì vậy, Hợi có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp sau tuổi 35. Cuối tuần này, người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt tốt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng. Tử vi có nói, cuối tuần này, người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Cuối tuần này, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, may mắn tề tựu. Con giáp có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn trong công việc để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Thần Tài chỉ điểm cho Tỵ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập. Sức khỏe người tuổi Tỵ được cải thiện rõ rệt so với thời gian trước. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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