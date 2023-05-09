Chính thức bước qua ngày 10/5/2023, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, cập bến giàu có, rước hên vào nhà, tiền vô bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 19:00

Con giáp tuổi này có vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình mạnh mẽ, kiên định và giàu nhiệt huyết. Họ là người cầu tiến, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Họ luôn giữ được tư tưởng tích cực, hướng thiện. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

Người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Chính thức bước qua ngày 10/5/2023, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, cập bến giàu có, rước hên vào nhà, tiền vô bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, năng nổ, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu. Dù ở vị trí, cương vị nào, họ cũng cố gắng hết sức để phát huy sở trường và tài năng của mình.

Người tuổi này nói chuyện có duyên, hiểu biết rộng, được lòng nhiều người, vượng vận quý nhân. Từ trước đến nay, họ có tinh thần tự lập cao, luôn muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Con giáp tuổi Ngọ có vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Là người có nhiều mối quan hệ nên con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Người đang có ý định chuyển việc cũng được giới thiệu công việc mới với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Trong khi những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc tay trái hoặc cơ hội đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sinh lời. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này đạt được thành quả xuất sắc trong công việc, thu nhập ngày càng tăng cao.

Chính thức bước qua ngày 10/5/2023, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, cập bến giàu có, rước hên vào nhà, tiền vô bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Dậu thường là người giàu tình cảm, trung thực, đáng tin cậy. Họ rất hòa đồng, bao dung và độ lượng. Vì vậy, con giáp này thường được người khác quý trọng, yêu mến. Dù gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, người tuổi Dậu đều giữ được thái độ điềm tĩnh. Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 5, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời no đủ

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 5, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời no đủ

Con giáp tuổi này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp của họ cũng thăng tiến hơn

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 10/5/2023

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền