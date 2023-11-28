Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng phùng cho 3 con giáp trong ngày 28/11 và 29/11: Phú quý hơn người, tiền bạc lai láng, may mắn bao quanh cả nhà

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc phủ phê trong ngày 28/11 và 29/11.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu 12 con giáp, đấy chính là minh chứng cho sự tài giỏi, phúc phần của họ. Nếu người khác dễ dàng bằng lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn đặt ra cho mình những mục tiêu thật cao và ra sức chinh phục nó.

Mọi ước mong, chờ đợi và cả những kì vọng của Tý sẽ được toại nguyện trong ngày 28/11 và 29/11. Tý may mắn đến mức, không chỉ thời điểm này mà cả những ngày cuối tháng con giáp này cũng giàu cực giàu, sang cực sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng phùng cho 3 con giáp trong ngày 28/11 và 29/11: Phú quý hơn người, tiền bạc lai láng, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi bật với tính cách nhanh nhẹn, tháo vát, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Do vậy, những việc chưa có sự chuẩn bị khiến người tuổi Tỵ suy nghĩ, lo lắng và ảnh hưởng tới tinh thần cũng như hiệu quả công việc.

Trong ngày 28/11 và 29/11, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, con đường sự nghiệp, tài chính của Tỵ có những bước tiến đáng kể. Cơ hội làm giàu cũng tìm đến với con giáp này một cách bất ngờ. Trong thời gian tới, con giáp này đánh đâu thắng đó, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Hãy tự tin vào bản lĩnh của mình, Tỵ có thể khiến cuộc sống của mình sang trang, khiến mọi người xung quanh đều phải thèm muốn và ao ước.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng phùng cho 3 con giáp trong ngày 28/11 và 29/11: Phú quý hơn người, tiền bạc lai láng, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Sự nghiệp của người tuổi Dần gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. Một số dự án gặp trục trặc khiến con giáp này mất nhiều tiền của, công sức.

Tuy nhiên, trong ngày 28/11 và 29/11, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. 

Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm. Dù có thành công, con giáp này cũng đừng quên những người xung quanh luôn âm thầm ủng hộ mình.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng phùng cho 3 con giáp trong ngày 28/11 và 29/11: Phú quý hơn người, tiền bạc lai láng, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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