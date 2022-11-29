CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp đúng giờ Sửu hôm nay (29/11), công danh vụt sáng, vận trình khởi sắc, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 29/11/2020 tài tinh trợ mệnh, tuổi Thân đang gấp rút hoàn thành các mục tiêu công việc trong thời gian cuối năm này để mong chờ được đón một cái Tết thật ấm no. Chắc chắn những nỗ lực của con giáp này rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thiên Tài soi chiếu vận trình, tài lộc tăng tiến bất ngờ, con giáp này có thể lợi dụng cơ hội này để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Hãy tiến từng bước vững vàng, đừng để mình vấp ngã. Bên cạnh đó, tuổi Thân vẫn phải biết cân bằng, tránh chi tiêu hoang phí, không đúng cách.

Trong ngày Tý Thân bán hợp, vận trình tình cảm của tuổi Thân rất suôn sẻ. Con giáp này biết cách thể hiện tình cảm của bản thân để đối phương thấy thoải mái. Hôm nay cũng là ngày cát khí ngập tràn, đào hoa rực rỡ người độc thân sẽ có cơ hội nhận được không ít sự chú ý của người khác phái.

Thiên Tài soi chiếu vận trình, tài lộc tăng tiến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự giúp đỡ của những người xung quanh chính là nguồn lực lớn nhất dành cho con giáp tuổi Tuất trong ngày hôm nay khi có Thực Thần nâng đỡ. Hãy sử dụng lợi thế đó để có thể hoàn tất được những trách nhiệm công việc. Đây cũng là ngày mà bạn nên dành thời gian cho những người trẻ tuổi, sự chia sẻ của bạn hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân bạn lẫn họ đấy.

Bản mệnh vừa có thu nhập ổn định từ công việc chính lại vừa kiếm thêm khoản không nhỏ nhờ nghề tay trái. Tài chính vững vàng khiến bản mệnh vô cùng an tâm. Hơn nữa, ngũ hành tương sinh cũng sẽ mang đến cho con giáp này một nền tảng thể chất tuyệt vời để theo đuổi những điều mình muốn.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh hóa giải những căng thẳng liên quan tới mối quan hệ. Chỉ cần bằng cách thẳng thắn nói chuyện và tìm ra giải pháp chung là được, hãy biết lắng nghe và thông cảm nhiều hơn bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh hóa giải những căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 29/11/2020, cục diện tam hội nâng đỡ, tuổi Hợi sẽ đón nhận một ngày rực rỡ cả về phương diện sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự khéo léo bẩm sinh của mình.

Bản mệnh biết cách gây ấn tượng tốt cho người xung quanh và nhận được sự yêu mến của nhiều người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Đó là lý do tuổi Hợi vô tình khiến trái tim ai đó rung động mà không hay biết. Đừng quá ngạc nhiên khi sau buổi gặp gỡ bạn bè hay đối tác lại nhận được tin nhắn hỏi thăm.

Một ngày phù hợp với việc học hành, tìm tòi các kiến thức mới, được phát huy sức sáng tạo đối với con giáp tuổi Hợi nhờ sự nâng đỡ của Thiên Ấn. Đây cũng là ngày mà bạn có xu hướng bộc lộ những cảm xúc thực của mình. Hẳn nhiên điều bạn nói ra có thể khiến ai đó rất ngạc nhiên và thích thú, khi họ có cơ hội hiểu hơn về bạn.

Hợi sẽ đón nhận một ngày rực rỡ cả về phương diện sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo