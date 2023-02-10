Chính Tài cùng Thiên Tài về tụ họp, 3 con giáp vận đỏ may mắn lớn, cuối tháng 2 Dương lịch xòe tay nhận bạc vàng, kinh doanh đại phát, cơ đồ huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 15:35

Vào cuối tháng 2 dương lịch, những con giáp này tài lộc hanh thông, làm ăn kinh doanh đều thuận lợi.

Tuổi Mùi

Vào cuối tháng 2 dương lịch, vận may của Mùi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Với những người tuổi Mùi còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính Tài cùng Thiên Tài về tụ họp, 3 con giáp vận đỏ may mắn lớn, cuối tháng 2 Dương lịch xòe tay nhận bạc vàng, kinh doanh đại phát, cơ đồ huy hoàng - Ảnh 1

Đây chính là thời điểm tuổi Mùi bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Mùi biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp sống lạc quan, tích cực nên luôn vượt qua khó khăn dễ dàng. Nhiều người cho rằng con giáp này sống vô tư nhưng thật ra lại tinh tế sâu sắc hơn người khác nhiều. Đây là con giáp sống hiểu đạo lý, sòng phẳng không thích nợ nần ai. Nhưng họ cũng sẵn sàng giúp đỡ những người yếu kém hơn mình.

Chính Tài cùng Thiên Tài về tụ họp, 3 con giáp vận đỏ may mắn lớn, cuối tháng 2 Dương lịch xòe tay nhận bạc vàng, kinh doanh đại phát, cơ đồ huy hoàng - Ảnh 2

Tuổi Ngọ luôn truyền đi năng lượng tích cực, nên thu hút vận may và quý nhân. Theo tử vi học, đây là một trong 4 con giáp luôn được trời cao để mắt, hậu thuẫn. Vào cuối tháng 2 dương lịchn, sự nghiệp của con giáp này thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà. Chỉ cần sống lương thiện, họ không sợ thiếu thốn.

Tuổi Tỵ

Vào cuối tháng 2 dương lịch, Tị có vận trình tài lộc khá ổn định, đảm bảo được các khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng.

Người làm công ngoài nhận đủ lương còn có thêm những khoản thu khác. Nếu Tị đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua thì bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Chính Tài cùng Thiên Tài về tụ họp, 3 con giáp vận đỏ may mắn lớn, cuối tháng 2 Dương lịch xòe tay nhận bạc vàng, kinh doanh đại phát, cơ đồ huy hoàng - Ảnh 3

Tị không nên quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Hãy tranh thủ thời điểm có cát tinh trợ vận này để khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa kiếm tiền vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

Người kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng. Để đảm bảo uy tín hãy luôn lựa chọn những nguồn hàng chất lượng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy vào cuối tháng 1 âm lịch, 3 con giáp này có vận may đỏ rực, làm ăn buôn bán đều thuận lợi.

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