Chính Tài 11 ngày tới dự báo: 3 con giáp này công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, dễ kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu

Theo tử vi 11 ngày tới, tuổi Tý may mắn được cát tinh cao chiếu nên mọi kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này không có gì phải lo lắng, bởi cát khí vượng giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Thời điểm này vận quý nhân của bản mệnh có dấu hiệu tăng mạnh, nhờ xung quanh luôn có người hỗ trợ nên công việc của tuổi này vô cùng hanh thông. Bạn có thành tích tốt, được cấp trên khen ngợi.

Lời khuyên dành cho Tý là nên tận dụng mọi cơ hội lần này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Ngoài ra vận tài chính cũng rất khá khẩm, với những kết quả gặt hái được trong công việc, bạn có thể được thưởng nóng. Với người làm kinh doanh, một vài cơ hội đầu tư, tích lũy tài chính cũng sẽ tới, bạn nên cố gắng nắm bắt thật tốt cơ hội hiếm có này.

Tuổi Tỵ

Bước sang 11 ngày tới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão bản tính ít nói, không thích gây sự. Sau những nỗ lực của bản thân, hoàn cảnh gia đình của họ cũng sớm được cải thiện.

Con giáp này là những người có thái độ sống tích cực, hướng thiện. Họ cũng biết cách thể hiện năng lực, khiến những người xung quanh nhìn nhận được giá trị của mình.

11 ngày tới, con giáp tuổi Mão có cơ hội xua tan mọi ưu phiền. Họ có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.