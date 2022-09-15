Chính Quan đồng hành, quý nhân hỗ trợ, cuối tuần lộc nở 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, chuẩn bị tinh thần nhận vàng mệt nghỉ, tiền đếm mỏi tay, bạc trăm bạc triệu đổ về tài khoản

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 21:15

Cuối tuần này là khung giờ vàng may mắn cho 3 con giáp sau nhận lộc tiền tài. Lợi thuận thu được tăng cũng gấp bội phần, nhờ đó mà tài khoản nhảy số liên hồi.

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, tuổi Thìn tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai nhưng lại được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc vẫn ở mức khá, nếu chăm chỉ nỗ lực không ngừng thậm chí còn là 1 trong những con giáp ăn nên làm ra, càng về cuối năm càng phát đạt.

Chính Quan đồng hành, quý nhân hỗ trợ, cuối tuần lộc nở 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, chuẩn bị tinh thần nhận vàng mệt nghỉ, tiền đếm mỏi tay, bạc trăm bạc triệu đổ về tài khoản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu đánh đồng tiền bạc với hạnh phúc thì có thể nói rằng tuổi Thìn sẽ rất hạnh phúc khi họ có nhiều cơ hội kiếm tiền do được quý nhân hỗ trợ, đưa đường dẫn lối. Quý nhân của tuổi Thìn trong năm nay có thể là bạn bè, người thân, thậm chí là giáo viên hoặc hàng xóm của họ. Ngoài ra, không chỉ đem được nhiều tiền về nhà, bản mệnh này còn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc, ví dụ như họ được cộng tác với những người mà họ yêu quý hoặc hợp gu với họ.

Các lĩnh vực đầu tư mà tuổi Thìn có thể xem xét tham gia bao gồm bất động sản, các loại hình giải trí, nghệ thuật, các loại hàng hóa hữu dụng hoặc trong lĩnh vực thông tin.

Có 1 điều mà tuổi Thìn cần lưu ý là họ có xu hướng hưởng thụ nên nếu kiếm được nhiều mà tiêu pha hoang phí thì cũng khó mà tích lũy được tiền bạc. Do đó, bên cạnh việc mở rộng làm ăn, bản mệnh này cũng cần xem lại khả năng quản lý tài chính của mình thì mới có thể trở nên giàu có.

Tuổi Tị

Chính Quan đồng hành, quý nhân hỗ trợ, cuối tuần lộc nở 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, chuẩn bị tinh thần nhận vàng mệt nghỉ, tiền đếm mỏi tay, bạc trăm bạc triệu đổ về tài khoản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thứ 3 này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Tuổi Dậu

Chính Quan đồng hành, quý nhân hỗ trợ, cuối tuần lộc nở 3 con giáp này nhận may mắn ngút ngàn, chuẩn bị tinh thần nhận vàng mệt nghỉ, tiền đếm mỏi tay, bạc trăm bạc triệu đổ về tài khoản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Cuối tuần, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ. 

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Có tầm nhìn xa trông rộng, luôn làm việc chăm chỉ và rất tỉ mỉ, 3 con giáp này thường rất dễ làm sếp, có tố chất lãnh đạo.

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