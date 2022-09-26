Chiều mùng 1/9 âm lịch, TOP 3 con giáp làm chủ vận mệnh, trúng ĐỘC ĐẮC thắng đậm tất tay

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 14:25

Chiều mùng 1/9 âm lịch, 3 con giáp này có hẹn với Thần Tài, 99% trúng số.

Tuổi Tý

Tam Hợp nâng đỡ, chiều mùng 1/9 âm lịch người tuổi Tý có hứng thú tìm hiểu những kiến thức mới mẻ. Bạn đã thấy quá nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại nên mong muốn có thể được tiếp xúc với những điều mới lạ hơn

 

Với tính cách năng động và tự tin, bản mệnh cũng không ngại là người đi đầu trong các hoạt động tập thể và giúp đỡ mọi người. Chính điều ấy giúp bạn càng lúc càng trở nên tỏa sáng hơn. Cấp trên chắc chắn sẽ dành cho bạn những cơ hội đáng quý.

 

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

 

Chiều mùng 1/9 âm lịch, TOP 3 con giáp làm chủ vận mệnh, trúng ĐỘC ĐẮC thắng đậm tất tay - Ảnh 1

Tam Hợp nâng đỡ, chiều mùng 1/9 âm lịch người tuổi Tý có hứng thú tìm hiểu những kiến thức mới mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu  

Chiều mùng 1/9 âm lịch con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này tìm thấy được cơ hội phát triển bản thân trong công việc nhờ nâng đỡ của Thiên Ấn. Qua đó, bản mệnh thu về cho mình được kết quả tốt đẹp và gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp này có được cuộc sống đáng mơ ước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không suôn sẻ. Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình yêu của tuổi này trải qua nhiều sóng gió và đắng cay. Tử vi khuyên bạn nên học cách trân trọng những điều trước mắt chứ đừng để mất đi rồi hối tiếc. 

Chiều mùng 1/9 âm lịch, TOP 3 con giáp làm chủ vận mệnh, trúng ĐỘC ĐẮC thắng đậm tất tay - Ảnh 2

Chiều mùng 1/9 âm lịch con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông, tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chiều mùng 1/9 âm lịch người tuổi Tỵ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Càng về cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi.

Mọi việc đều tiến triển hanh thông nhờ có đầu óc tỉnh táo trong tuần này. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để sửa chữa những sơ suất trước đây, đồng thời dũng cảm thử sức và tìm tòi con đường phát triển mới.

Tuần này một tuần đào hoa nở rộ đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Chiều mùng 1/9 âm lịch, TOP 3 con giáp làm chủ vận mệnh, trúng ĐỘC ĐẮC thắng đậm tất tay - Ảnh 3

Chiều mùng 1/9 âm lịch người tuổi Tỵ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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