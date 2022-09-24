Chiều cuối tuần (ngày 25/9): 3 con giáp cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, giàu sụ, trong túi lắm tiền trong tay lắm của

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:26

Vận trình của những con giáp này sẽ có sự thay đổi tích cực, tương lai ngày một rộng mở.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng, thích giao lưu, gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cẩu thả, không dứt khoát, hay do dự trước mỗi cơ hội. Con giáp này sống khá an phận. Họ cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều giản đơn.

Chiều cuối tuần (ngày 25/9), người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc, may mắn gõ cửa. Người tuổi này làm ăn phát đạt, ký được nhiều hợp đồng, hàng hóa bán chạy hơn thấy rõ. Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt, được cấp trên ưu ái. Mọi khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của họ đều được tháo gỡ.

Chiều cuối tuần (ngày 25/9): 3 con giáp cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, giàu sụ, trong túi lắm tiền trong tay lắm của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tuổi Mùi cũng cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, phương pháp thành công của những người khác để tìm ra hướng đi mới cho bản thân. Nỗ lực hết sức, người tuổi này sẽ đạt được thành công trong tương lai gần.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền hậu, bao dung. Họ không để bụng và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tận tâm trong công việc. Vì vậy, dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đến cuối đời, họ cũng có cuộc sống khá dư dả.

Chiều cuối tuần (ngày 25/9), người tuổi này gặp vận son trong công việc. Sự nghiệp của họ có thể được nâng lên một tầm cao mới. Con giáp này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, các thương vụ hanh thông, thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng được quý nhân chiếu cố, vận khí kéo dài cả năm. Tài lộc của con giáp này hanh thông về mọi mặt.

Chiều cuối tuần (ngày 25/9): 3 con giáp cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, giàu sụ, trong túi lắm tiền trong tay lắm của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Hợi cần cầu thị, cầu tiến hơn nữa. Hãy học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại, nhờ đó từng bước nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng chiều cuối tuần (ngày 25/9) vận khí của người tuổi Sửu có sự khởi sắc. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc "bung lụa", gặt hái thêm nhiều thành công mới. Khi đó, thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng lên, túi tiền ngày một dồi dào, dư dả hơn.

Chiều cuối tuần (ngày 25/9): 3 con giáp cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, giàu sụ, trong túi lắm tiền trong tay lắm của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm nghề tay trái có thể kiếm thêm một khoản kha khá trong thời gian sắp tới. Với những người làm ăn kinh doanh, các lời mời hợp tác sẽ tự tìm đến cửa. Nếu biết cách lựa chọn và nắm bắt, con đường tiền tài của con giáp này sẽ ngày càng rộng mở.

Về chuyện tình duyên, đào hoa vận soi rọi nên duyên của người tuổi Sửu rất tốt đẹp. Người cô đơn có thể tìm được một người khiến mình ưng ý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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