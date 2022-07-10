Chiêm tinh dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 10/7: 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vận trình êm đẹp, tiền về chật két, công danh chạm đỉnh, đường tình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 07:23

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 10/7, 3 con giáp cầu được ước thấy, vận trình êm đẹp, công danh xán lạn, tiền tài - tình duyên chạm đỉnh thăng hoa.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ CN ngày 10/7/2022, đường tài lộc của tuổi Mùi cực kì khởi sắc. Nguồn thu có dấu hiệu tăng tiến. Bản mệnh đưa ra quyết định chính xác vào đúng thời điểm. Hơn thế nữa với năng lực và sự quyết đoán của bản thân nên đã thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Về phương diện sự nghiệp, nếu tuổi Mùi biết coi trọng lợi ích tập thể hơn lợi ích cá nhân, cố gắng giành được những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người thì đó cũng là lúc mà con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình hơn là chỉ biết nghĩ đến riêng bản thân mình.

May mắn hơn là vận trình tình cảm của con giáp này trong ngày hôm nay tươi sáng hơn hẳn. Sau những cuộc tranh cãi, bản mệnh và đối phương cùng ngồi ngẫm lại những chuyện đã qua để rút kinh nghiệm, chia sẻ thẳng thắn cảm xúc, suy nghĩ của mình giúp đôi bên trở nên thông cảm, thấu hiểu nhau hơn.

Chiêm tinh dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 10/7: 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vận trình êm đẹp, tiền về chật két, công danh chạm đỉnh, đường tình thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ CN ngày 10/7/2022, đường tài lộc của tuổi Mùi cực kì khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay cuối tuần 10/07/2022, Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

CN này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Thìn về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Chiêm tinh dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 10/7: 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vận trình êm đẹp, tiền về chật két, công danh chạm đỉnh, đường tình thăng hoa - Ảnh 2
CN này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Thìn về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 10/7/2022, tuổi Tuất may mắn nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền và cải thiện tài chính. Nhưng hãy thật tỉnh táo để tránh những khoản đầu tư lớn và đừng quá mạo hiểm nếu như bản thân chưa thực sự tìm hiểu và suy tính kĩ càng.

Lúc đầu con giáp này sẽ khó tránh khỏi được những khó khăn trong quá trình tiếp cận những cơ hội mới, song đừng để những sự thay đổi làm bản thân sợ hãi và lùi bước. Hãy tìm cách thích nghi với điều mới mẻ và tin tưởng rằng con đường hiện tại mình đang đi sẽ dẫn tới một tương lai tươi sáng, dù có chút trắc trở.

Trong phương diện tình cảm, tuổi Tuất có cơ hội gỡ bỏ những hiểu lầm trước đây với đối phương. Bằng sự chân thành, bản mệnh đặt nhiều tâm tư của mình vào trong từng lời nói khiến đối phương dễ cảm thông, thấu hiểu hơn, nhờ đó mà mọi chuyện đều đã được giải quyết tốt đẹp.

Chiêm tinh dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 10/7: 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vận trình êm đẹp, tiền về chật két, công danh chạm đỉnh, đường tình thăng hoa - Ảnh 3
CN ngày 10/7/2022, tuổi Tuất may mắn nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền và cải thiện tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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