CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (19/11), vận trình kém sắc, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

Tuổi Mùi đối mặt với cục diện Tương Hại, tình cảm người thân trong gia đình trở nên lạnh nhạt bởi những chuyện rất tầm thường. Tranh chấp tiền bạc khiến con người ta mờ mắt. Con giáp này không biết phải giải quyết thế nào khi mà bên tình bên lý không biết phải theo ai.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi gặp trục trặc. Con giáp này dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình. Có thể những người đó tiếp cận bản mệnh với ý đồ không thuần khiết.

Bản mệnh nên tìm cách để giải quyết mọi việc thật khéo léo, chớ để mất lòng ai. Người tuổi Mùi có thể tổ chức một buổi hội họp, quây quần bên người thân để hàn gắn sự sứt mẻ, rạn nứt trong tình cảm. Con giáp này có khả năng tác động đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác theo cách gián tiếp.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ 7 ngày 19/11/2022 Dần Thân tương xung, tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả mà không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để con giáp này trau dồi và rèn giũa bản thân trước những khó khăn thử thách.

Có thể quá nhiều ý kiến khiến bản mệnh rối trí, tuy nhiên, nên lắng nghe hết và phân tích đúng sai trong từng ý kiến đó trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuổi Thân rất dễ nóng giận, hay giúp đỡ người khác nhưng đôi lúc cũng sân hận vì đối phương không tỏ ra biết ơn với những gì mình đã làm.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay đàn đúm bạn bè. Tuổi Thân hãy nhanh chóng có kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm giữa hai người dần nguội lạnh theo thời gian.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ 7 ngày 19/11/2022, tuổi Sửu rất dễ vướng vào tranh chấp với cấp trên, đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không, chính bản mệnh cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tuổi Sửu hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Đường tình duyên kém sắc, các cặp đôi dễ dàng gây mâu thuẫn vì những chuyện không đáng có. Bản mệnh thấy ấm ức khi người ấy không dành cho mình nhiều niềm vui bất ngờ. So sánh với người khác, con giáp này thấy mình kém hơn người một bậc, sinh lòng bực tức, khó chịu mà cãi cọ.

Đường tình duyên kém sắc, các cặp đôi dễ dàng gây mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo