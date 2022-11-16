CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày 16/11, ra đường nhớ ngó trước sau, tiền hao của mất, xui xẻo từ đâu rơi xuống đâu, tình duyên không bước tiến triển

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 04:22

Cuối ngày hôm nay 16/11, 3 con giáp này được cảnh báo ra đường nhớ nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui xẻo bám lây không buông, tình duyên không bước tiến triển.

Tuổi Mão

Vì là ngày Tương Xung Thái Tuế nên tuổi Mão có thể gặp phải không ít điều xui xẻo. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi. Vận đen ập đến bất ngờ, bản mệnh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời.

 

Con giáp này cũng nên tập cho mình việc sử dụng tiền bạc hợp lý để tránh tình trạng tiền bạc thất thoát quá nhanh nhưng lại không rõ nguyên do như hiện nay. Bạn có thể lập danh sách các thứ cần phải chi hàng tháng, chi tiết từng khoản, sau đó hãy loại bỏ những khoản không cần thiết. Từ đó bạn sẽ dần hình thành được thói quen tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất.

 

Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều sóng gió. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem nguyên nhân nằm ở đâu và cùng tìm cách giải quyết mâu thuẫn.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày 16/11, ra đường nhớ ngó trước sau, tiền hao của mất, xui xẻo từ đâu rơi xuống đâu, tình duyên không bước tiến triển - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/11/2022 hôm nay, một vài rắc rối sẽ ập đến khiến cho tuổi Mùi trở tay không kịp. Dù vậy cũng đừng để bản thân mất bình tĩnh mà hành xử nóng vội. Chỉ một bước đi sai lầm có thể khiến cho công sức bản mệnh bỏ ra bấy lâu tan thành mây khói.

Lúc này, tuổi Mùi có thể nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh thay vì để tự mình xoay sở mọi thứ. Những lời khuyên hữu ích sẽ giúp bản mệnh dễ dàng hơn khi đưa ra những quyết định sau cùng.

Tiếc rằng, vận trình tình cảm lại chẳng được như ý. Các cặp đôi liên tục nảy sinh tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để phí hoài ngày này bởi những trận cãi vã không hồi kết nữa, hãy hạ cái tôi xuống và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên nhau.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày 16/11, ra đường nhớ ngó trước sau, tiền hao của mất, xui xẻo từ đâu rơi xuống đâu, tình duyên không bước tiến triển - Ảnh 2
Các cặp đôi liên tục nảy sinh tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 16/11/2022 hôm nay, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề, con giáp này có thể phải chịu thiệt hại kha khá cả về tiền bạc lẫn tinh thần.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng không mấy suôn sẻ. Các cặp đôi vì bất đồng quan điểm mà liên tiếp nảy sinh xung đột. Cả hai vì cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn.

Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm. Con giáp này được nhắc nhở không nên xen vào chuyện của người khác trong hôm nay bởi nó có thể dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí tổn thất tiền bạc. Nếu là sự đã rồi, bạn cũng chớ tốn thời gian tranh cãi bởi việc này sẽ chẳng giải quyết được gì cả, còn làm xấu hình ảnh của bạn.

 

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày 16/11, ra đường nhớ ngó trước sau, tiền hao của mất, xui xẻo từ đâu rơi xuống đâu, tình duyên không bước tiến triển - Ảnh 3
Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

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