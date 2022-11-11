CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (11/11), vận trình nhiều trắc trở, khó khăn bủa vây, rắc rối tìm tới, bản mệnh nên cẩn thận trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 06:50

Cuối ngày hôm nay (11/11), 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không khả quan, khó khăn trăm bề, rắc rối bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất có xu hướng hành xử cực đoan trong ngày hôm nay, thậm chí, bạn sẵn sàng trở mặt với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Điều này khiến cho mọi người đều ngại hợp tác làm việc cùng với bạn.

Con giáp này cần thay đổi cách hành xử của mình nếu muốn cải thiện nhân duyên. Đừng coi việc người khác thực hiện theo ý muốn của mình là việc đương nhiên. Muốn người khác nghe theo, trước hết, bản mệnh cần phải thuyết phục được mọi người đã.

Hợi – Tuất Tự Hình cho thấy người tuổi này dễ xảy ra mâu thuẫn với một nửa của mình. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự ngang ngược và bảo thủ của bạn, nhưng chính bạn lại không nhận ra mà liên tục đổ mọi lỗi lầm lên đối phương.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (11/11), vận trình nhiều trắc trở, khó khăn bủa vây, rắc rối tìm tới, bản mệnh nên cẩn thận trước mọi quyết định - Ảnh 1
Hợi – Tuất Tự Hình cho thấy người tuổi này dễ xảy ra mâu thuẫn với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay bạn dễ gặp vướng mắc trong các mối quan hệ xã giao. Chính vì vậy mà bản mệnh cần phải thật thận trọng trong các cuộc đàm phám cũng như ký kết hợp đồng. Người làm nghề buôn bán kinh doanh cũng cần cẩn thận không kém. Nếu nói năng kém duyên, vô ý vô tứ, với đa số thì khách khứa còn không dám quay lại lần hai.

Tài vận có vận trình đi xuống. Kiếp Sát là điềm diệt nạn, bay đi danh lợi. Mà nếu công việc không thuận lợi, các mối làm ăn cũng gặp ít nhiều trở ngại dẫn tới sự hao hụt trong doanh thu. Bạn không nên từ chối mọi lời góp ý về tài chính của những người xung quanh, biết đâu bạn sẽ có được gợi ý hay ho.

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia trở nên căng thẳng vì những ý kiến bất đồng. Tình trạng này không thể kéo dài lâu, nếu không, tình cảm của hai người sẽ rất dễ rơi vào cảnh rạn nứt, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (11/11), vận trình nhiều trắc trở, khó khăn bủa vây, rắc rối tìm tới, bản mệnh nên cẩn thận trước mọi quyết định - Ảnh 2
Hôm nay bạn dễ gặp vướng mắc trong các mối quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên nóng nảy, thất thố, không chịu được những ai có ý kiến trái ngược của mình. Bạn sẵn sàng đứng lên phản bác để khẳng định lại quan điểm của bản thân.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi phát biểu về một vấn đề nào đó, đừng cho rằng luận điểm của mình lúc nào cũng đúng đắn. Có thể người khác đang nhận ra những vấn đề mà bạn không nhìn thấy đấy.

Ngũ hành Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở con giáp này chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn, cãi vã với các thành viên trong gia đình. Nếu con giáp này không kiềm chế được sự nóng giận thì rất có thể sẽ có hành động không đúng mực, gây tổn thương cho người mình yêu thương, khó hàn gắn được mối quan hệ.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (11/11), vận trình nhiều trắc trở, khó khăn bủa vây, rắc rối tìm tới, bản mệnh nên cẩn thận trước mọi quyết định - Ảnh 3
Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên nóng nảy, thất thố - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

Cát thần cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề.

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