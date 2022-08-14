Là những đứa con của Rồng, bản tính của con giáp này có phần kiêu ngạo. Tính chiếm hữu của người tuổi Thìn đối với nửa kia của mình cũng cực kì mãnh liệt. Họ lúc nào cũng chỉ muốn người kia yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi. Điều mà họ không muốn thấy nhất là người mình yêu ở chung một chỗ với người khác phái. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ ngay lập tức tìm cớ chen chân vào. Thể hiện quyền sở hữu của mình với người kia. Họ ghen tuông đến mức tìm đủ cách để âm thầm theo dõi, kiểm soát nhất cử nhất động của người kia. Lỡ có mầm mống sa ngã nào thì ra tay diệt trừ từ khi còn trứng nước.

Tính chiếm hữu của người tuổi Sửu tương đối lớn, thể hiện rõ nhất trong chuyện tình cảm, tính chiếm hữu sẽ được bộc phát mạnh mẽ. Họ lúc nào cũng muốn người mình yêu thương phải luôn yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi. Điều mà họ cảm thấy khó chịu và không muốn thấy nhất chính là thấy nửa kia ở chung một chỗ với người thân, bạn bè khác giới. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế, người tuổi Sửu sẽ ngay lập tức tìm cớ để chen chân vào, thể hiện sự chiến hữu, quyền sở hữu của mình với người kia. Họ có thể ghen tuông đến mức độ tìm đủ mọi cách để âm thầm quan sát, theo dõi hay thậm chí là kiểm soát mọi nhất cử nhất động của nửa kia.

Nếu như xuất hiện mầm mống có nguy hại đến mối quan hệ của cả hai nào thì sẽ nhanh tay diệt trừ nó ngay khi nó chỉ vừa mới là trứng nước thôi. Trong số những con giáp đứng đầu bảng ghen thì không thể không nhắc đến tuổi Sửu được. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc của mình lại, sử dụng lý trí của mình để giúp bản thân tỉnh táo và bình tĩnh trở lại. Đừng bao giờ lấy tình yêu để làm lá chắn gây tổn thương cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ghen tuông của con giáp này có phần khá khác biệt với những con giáp khác, tuy nhiên đều mù quáng, điên cuồng và tiêu cực như nhau cả. Đây là mẫu người rất nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều và hay có những ý nghĩ vẩn vơ, suy đoán lung tung, làm rối tung rối mù mọi chuyện lên. “Yêu thương càng đậm, thì hận lại càng sâu” đây là câu nói có thể mô tả đúng nhất về tuổi Sửu trong chuyện tình cảm. Có thể nói rằng, trong chuyện tình yêu, đây là con giáp chân thành, thủy chung và hết mình nhất.

Chính vì đặt quá nhiều tâm trí và công sức mà kết quả nhận lại không như ý nguyện khiến cho họ chịu đựng một cú sốc lớn. Khi yêu thì người tuổi Sửu có ham muốn chiếm hữu rất lớn, luôn muốn nói cho cả thế giới biết nửa kia chính là của mình, người khác bắt buộc phải tránh xa.

Tuổi Tý

Con giáp này là người tuyệt đối chung thủy với tình yêu, họ cũng đòi hỏi y như vậy với người mình yêu. Họ không muốn nửa kia của mình qua lại hay thân thiết với bất cứ người bạn, đồng nghiệp khác giới nào. Họ thường cảm thấy khó chịu và có thể sẽ trách móc, cãi vã với bạn sau đó hai thường có thể dẫn đến tình huống xấu nhất. Đó là chia tay nhau, không nhìn mặt nhau nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Làm người thương của người tuổi Tý, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu của họ chính là không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, cũng không được tiếp xúc với quá nhiều người khác giới trong một ngày, dù là tiếp xúc qua ánh mắt cũng tuyệt đối không được phép. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy con giáp này ghen tuông mù quáng đến mức nào rồi!

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.