Chia tay nghèo khó, từ ngày 13/9 đến 30/9, 3 con giáp giàu có bất thình lình, của cải tăng lên như tên lửa, vạn sự hòa phát hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 06:07

Tử vi dự đoán, từ ngày 13/9 đến 30/9 có 3 con giáp vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành với mọi người xung quanh. Vốn là người có năng lực và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn trời cho mà tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. 

Tử vi cho biết, từ ngày 13/9 đến 30/9, con giáp tuổi Sửu có số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá năng lực lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi, có tương lai tươi sáng.

Chia tay nghèo khó, từ ngày 13/9 đến 30/9, 3 con giáp giàu có bất thình lình, của cải tăng lên như tên lửa, vạn sự hòa phát hanh thông - Ảnh 1
Tử vi cho biết, từ ngày 13/9 đến 30/9, con giáp tuổi Sửu có số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian từ ngày 13/9 đến 30/9, tuổi Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của con giáp này được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Thân không còn sợ tiểu nhân cản đường.

Trong công việc, Thân có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, Thân sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

Chia tay nghèo khó, từ ngày 13/9 đến 30/9, 3 con giáp giàu có bất thình lình, của cải tăng lên như tên lửa, vạn sự hòa phát hanh thông - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian từ ngày 13/9 đến 30/9, tuổi Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ lại ham học hỏi nên thường được mọi việc trong công ty yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy quá trình khởi nghiệp của Tuất có gặp đôi chút khó khăn nhưng khi bước vào giai đoạn nhất định sẽ phát tài.

Thời gian từ ngày 13/9 đến 30/9, tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân nên gặp dữ hóa lành, cuối cùng Tuất gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Chia tay nghèo khó, từ ngày 13/9 đến 30/9, 3 con giáp giàu có bất thình lình, của cải tăng lên như tên lửa, vạn sự hòa phát hanh thông - Ảnh 3
Thời gian từ ngày 13/9 đến 30/9, tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều may mắn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hàng ngày 3 con giáp may mắn tử vi thứ 2 tử vi ngày 12/9

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng