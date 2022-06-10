Chia buồn với 3 con giáp: Trong vòng 3 năm tới, sao quả tạ chiếu mệnh, vận xui đủ đường, tiểu nhân quấy phá, tai bay vạ gió, cẩn thận thị phi

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 10:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào xui xẻo trong 3 năm tới nhé!

Chia buồn với 3 con giáp: Trong vòng 3 năm tới, sao quả tạ chiếu mệnh, vận xui đủ đường, tiểu nhân quấy phá, tai bay vạ gió, cẩn thận thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết trong vòng 3 năm tới, có thể những người tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với gánh nặng tài chính rất lớn. Đối với những bạn tuổi Thìn mới lập gia đình, khó khăn và áp lực kinh tế đương nhiên đã rất lớn, nhưng trong ba năm tới tiểu nhân không ngừng quấy phá khiến công việc và sự nghiệp của bạn gặp khó khăn. Kiếm tiền vô cùng vất vả nhưng thành quả không đáng là bao, vận xui đeo bám triền miên khiến bản thân rất dễ nản chí. Không những thế, người tuổi Tuất thường xuyên dính tai bay vạ gió, thị phi, tranh chấp vì thế mà tâm không lặng.

Tử vi trong năm 2022 những người tuổi Thìn vướng Tam Tai vận trình cả năm gặp phong ba, khó khăn chồng chất. Bước sang năm Quý Mão 2023 hạn tam tai 3 năm của tuổi Thìn vẫn chưa hết nên con đường công danh tài lộc chưa có nhiều khởi sắc.

Tuổi Dần

Sách tử vi cho biết trong vòng 3 năm tới, những người tuổi Dần được dự báo là sẽ phải đối mặt với nhiều bước ngoặt lớn trong cuộc đời, áp lực vì thế sẽ không hề nhỏ, thậm chí nhiều lúc còn quá tải đối với họ. Mọi việc khó nằm trong vòng kiểm soát của bạn, và bạn thường có cảm giác cô đơn không ai bên cạnh. Tình trạng mất kiểm soát của bạn có thể duy trì vài tháng, thậm chí có thể lên đến cả năm.

Con đường công danh, sức khỏe có đi xuống đôi chút. Đặc biệt, trong gia đạo của người tuổi Dần có những chuyện buồn đưa tới khiến cho vận trình trong năm sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Công việc vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và khó giải quyết. Bạn cần phải hết sức cố gắng vượt qua được 3 năm tới, thời gian sau tương lai sẽ tươi sáng, vận thế sẽ lại khởi sắc trở lại và bạn sẽ được đền bù xứng đáng trong những năm sau đó.

Tuổi Tỵ

Bản tính những người tuổi Tỵ là thông minh, ngay thẳng, làm việc gì ra việc nấy bởi vậy nên trong cuộc sống hay gặp phải nhiều kẻ ganh ghét, đố kị. Mặc dù tuổi Tỵ có nhiều thành công nhưng để đạt được thành quả đó, con giáp này cũng phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Tài chính dồi dào song bị thất thoát vì những chuyện không đâu cũng không ít.

Những người tuổi Tỵ vẫn gặp phải những rủi ro khó tránh khỏi, nhất là những hiềm khích vụn vặt trong mối quan hệ gia đình. Do sao xấu chiếu mệnh nên con đường tài lộc của tuổi Tỵ vẫn chưa được khởi sắc nhưng mong đợi. Người tuổi Tỵ không nên vội vàng hãy chờ cơ hội tốt để vươn mình tỏa sáng nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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