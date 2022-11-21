Chia buồn với 3 con giáp tất bật ngược xuôi, an nhàn ở đâu không thấy trong tuần mới (21-27/11/2022)?

Những thành công gặt hái được từ khoảng thời gian trước đó có thể khiến người tuổi Hợi trở nên chủ quan hoặc kiêu ngạo. Nếu bạn không chú ý vào nhiệm vụ của mình thì rất dễ bị kẻ tiểu nhân tìm ra sơ hở để hãm hại, khiến những sai sót bất ngờ xuất hiện trong tuần này.

Phương diện tài lộc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Con giáp này cần phải bình tĩnh, chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh kẻo chuốc lấy thiệt hại. Hãy cân nhắc tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân trước khi làm bất cứ điều gì.

Chuyện tình cảm cũng là những nốt trầm buồn khi bạn đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không chịu nghe lời can ngăn, góp ý của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, hai người sẽ chỉ ngày càng mâu thuẫn nhiều hơn, khiến tình cảm rạn nứt mà thôi.

Con giáp xui xẻo tuần này còn cần cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, không vi phạm luật giao thông hoặc lái xe khi đang mệt mỏi kẻo xảy ra sự cố.

Tuổi Thân



Người tuổi Thân khó có thể mong an nhàn trong tuần này khi vận trình tuần có sự xuất hiện của Dịch Mã động tinh. Bạn sẽ phải tất bật ngược xuôi để lo công chuyện. Sự chủ động sẽ mang đến cho bạn may mắn ở thời điểm này nên hãy thẳng thắn đối mặt và giải quyết dứt khoát để tránh đêm dài lắm mộng nhé.

Hãy tin rằng nỗ lực bạn bỏ ra đều sẽ được ghi nhận xứng đáng. Dù cấp trên không tỏ thái độ quá rõ ràng nhưng chắc chắn đều nắm rõ tình hình và đánh giá bạn đúng năng lực. Việc của bạn là hãy làm việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, sớm muộn gì cũng nhận về quả ngọt.

Tuần này, chuyện tình cảm của con giáp này không có nhiều tiến triển, mối quan hệ được giữ ở mức ổn định. Đôi khi ổn định là tất cả những gì đáng ao ước cho một mối quan hệ đấy nhé. Bạn đừng lầm lẫn nó với sự nhàm chán. Còn nếu bạn muốn có chút gì đột phá, tại sao không tự mình chủ động tạo ra một chút gì lãng mạn?

Tài lộc ở tuần này không tăng cũng không giảm rõ rệt. Đây là trạng thái không tồi nên đừng quá sốt ruột. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh đều cần thời gian thì mới biết bạn có đang đi đúng đường hay không, nên hãy kiên nhẫn đợi câu trả lời nhé.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu phải đối diện với khá nhiều rắc rối trong tuần này. Bạn quá kiêu ngạo vì những thành tích trước đó nên luôn tỏ ra coi thường người khác. Thái độ này rất dễ đẩy bạn rơi vào cảnh bị cô lập, không thể hợp tác với ai.

Phương diện tài lộc không mấy sáng sủa khi chỉ có Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần, báo hiệu người làm nghề tự do được nhận thù lao. Với những người làm các công việc khác, bạn cần nhắc nhở bản thân cố gắng hơn, giậm chân tại chỗ sẽ khiến bạn thụt lùi so với người khác.

Chuyện tình cảm có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, mọi việc lại không tiến triển đúng như ý muốn của bản mệnh. Con giáp này cần quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý mình, khiến đối phương phật lòng.

Sao Thiên Cẩu cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì nên đi khám chữa ngay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!