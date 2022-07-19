Chia buồn với 3 con giáp này hao tài trong những tháng cuối năm 2022?

Để không trở thành con giáp mất tiền những tháng cuối năm 2022, người tuổi Dần cần phải tỉnh táo trong cả công việc làm ăn, đầu tư lẫn chi tiêu, nếu không tiền đổ vào túi nhiều đến mấy rồi cũng rơi vào cảnh nợ nần, thiếu thốn.

Với người làm công ăn lương, có thể bạn vẫn chưa gặt hái được thành tựu nào quá lớn lao khiến lãnh đạo tăng mức đãi ngộ. Quan trọng nhất, muốn tránh rơi vào cảnh cháy túi, bản mệnh cần chú ý đến chuyện chi tiêu cũng như bảo vệ tài sản.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn không nhất thiết phải chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Trước khi đưa ra quyết định làm ăn, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bản thân cũng như tình hình thị trường. Hãy bước những bước chậm mà chắc, rồi cát tinh sẽ góp phần giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp.

Tuổi Mão

Dù đã là tuần cuối cùng của năm 2022 nhưng người tuổi Mão khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở.

Công danh sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định khó có thể trở thành hiện thực, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Thời điểm có thêm cả Thiên Quan xuất hiện, bạn cần chú ý để tránh dẫn tới những sai sót không đáng có. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh.Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp.

Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của chỉ là chuyện nhỏ, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau mới là chuyện lớn.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này sẽ có một vài sóng gió khiến bạn thêm áp lực. Bạn và nửa kia vẫn chưa thực sự hiểu nhau nên mới dễ mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn để cùng tháo gỡ vướng mắc.

Tuổi Tị

Trên thực tế, trong những tháng cuối năm này, tiền bạc của người tuổi Tị có đổ về trong túi nhưng lại khó tích lũy. Bản mệnh thường làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cần hết sức lưu ý kẻo đến khi gặp sự cố bất ngờ, bạn sẽ trở tay không kịp.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp hoặc kẻ tiểu nhân, mà ngọn nguồn chủ yếu là về tiền hoặc quyền lợi. Bạn cần tránh nóng nảy, đưa ra những quyết định sai lầm gây ảnh hưởng đến cả danh tiếng và tài lộc.

Người làm ăn có cơ hội được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn lớn nhưng cũng không tránh khỏi thị phi đeo bám. Bạn cần cẩn trọng khi đưa ra các quyết định, chớ nóng vội kẻo sự khó thành.

Con giáp mất tiền những tháng cuối năm 2022 cũng nên để dành một khoản tiền tiết kiệm, bởi cuối năm, bạn dễ phải chi tiêu nhiều thứ, ví dụ như xây sửa nhà cửa hoặc chạy chữa bệnh tật.

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